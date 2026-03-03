Puro Deporte

Alajuelense se pronuncia por daños causados al ‘Lito’ Pérez: vea cómo quedó el camerino

Lo que pasó en el partido entre Puntarenas FC y Alajuelense se conoció hasta que el Disciplinario reveló los castigos de la jornada

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
A falta de una hora para el inicio del partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense, el presagio es que habrá juego en el "Lito" Pérez.
Liga Deportiva Alajuelense dejó daños en el 'Lito' Pérez. (Prensa Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelensePuntarenas FCLito PérezClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.