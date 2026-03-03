Alajuelense se pronuncia por daños causados al ‘Lito’ Pérez: vea cómo quedó el camerino

Liga Deportiva Alajuelense recibió una multa de ¢525.000 después de perder en Puntarenas y según señaló el Tribunal Disciplinario, el motivo fue que se trató de la primera vez en la temporada que “produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario”.

¿Qué pasó? En Puntarenas FC reportaron a los comisarios que en el mueble de cerámica donde están incrustados los lavamanos quedaron varios azulejos despegados y quebrados, en el camerino de visita.

El equipo porteño indicó a este medio que en realidad no buscaba una sanción para la Liga, sino que su intención fue avisar a la Unafut que para el partido del miércoles, difícilmente eso esté reparado.

Además, el Disciplinario indicó que se le ordenará a Alajuelense el pago de los daños y perjuicios en que incurra Puntarenas contra factura, en un plazo de un mes.

La Nación buscó una posición de la Liga y esto fue lo que contestó el campeón nacional a través de su oficina de prensa: “Después del partido contra Puntarenas, hubo un daño en el camerino de visita. El club se hará responsable”.

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

En este video de Tigo Sports también se aprecia cómo quedó el lavatorio.

¡LAVATORIO DESTROZADO! ❌



En Puntarenas FC reportan que así quedó el lavatorio del camerino visitante luego del compromiso ante Alajuelense.



Los manudos fueron sancionados con ₡525 mil por este daño. pic.twitter.com/0D7VcZHRXG — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 2, 2026

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.