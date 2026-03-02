Sanción a Alajuelense revela lo que nadie sabía

A Renzo Carballo se le invalidó un gol luego de la intervención del VAR en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol impuso los castigos de la jornada y Liga Deportiva Alajuelense recibió una sanción por algo que no había trascendido, luego de que perdió contra Puntarenas FC.

La notificación primero señala que el defensor Alexis Gamboa se perderá un partido de suspensión y deberá cancelar ¢100.000 de conformidad con el artículo 34, al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido.

Después, el Tribunal dio a conocer que Alajuelense recibió una multa de ¢525.000, de conformidad con el artículo 37 inciso 4), “al ser la primera vez en la temporada que produce daños a instalaciones o material deportivo de cualquier club contrario”.

¿Qué pasó? En Puntarenas FC reportaron a los comisarios que en el mueble de cerámica donde están incrustados los lavamanos quedaron varios azulejos despegados y quebrados, en el camerino de visita.

El equipo porteño indicó a La Nación que en realidad no buscaba una sanción para la Liga, sino que su intención fue avisar a la Unafut que para el partido del miércoles, difícilmente eso esté reparado.

El pronunciamiento del Disciplinario también indica que se le ordenará a Alajuelense el pago de los daños y perjuicios en que incurra el club contrario contra factura, en un plazo de un mes.

Además, a la Liga también la multaron con ¢375.000 al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.