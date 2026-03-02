En Alajuelense señalan a los responsables de su pésimo momento

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el camerino de Liga Deportiva Alajuelense reconocen que se acabó el margen de error y necesitan puntuar con urgencia.

Las voces en el camerino de Liga Deportiva Alajuelense coinciden en que el equipo tiene que reaccionar de una vez por todas. Y que una de las formas es asumir culpas y señalar responsables.

“Un momento difícil, un equipo grande no se puede dar estos lujos de perder. Creo que tenemos toda la culpa de esto los jugadores, creo que el tema de actitud no ha sido el correcto”, afirmó Rónald Matarrita en la atención a medios en la cancha del “Lito” Pérez, luego de la derrota contra el Puerto.

El lateral izquierdo de Alajuelense aseguró que la Liga requiere una reacción inmediata y que todos los jugadores saben bien el camino.

“Ahora lo que toca es ir a morir, jugando bien o jugando mal, hay que sacar los partidos, hay que sacar los tres puntos tanto en casa como de visita en toda esta segunda vuelta e intentar meternos entre los cuatro”, expresó el carrilero.

La misma autocrítica la tuvo Santiago van der Putten, quien reconoce que sí, que están fallando y él mismo se pone como ejemplo, al considerar que tiene cosas que cambiar desde su puesto.

“Yo creo que un gran equipo se construye de atrás para adelante y no lo estamos haciendo. Yo creo que mucho más que palabras, excusas o explicaciones la gente quiere ver acciones, nosotros también queremos ver acciones”, citó.

Santiago van der Putten añadió que deben enfocarse en actuar, en hacer, en trabajar, en bajar un poquito la cabeza y tener la humildad de entender lo que están pasando y lo que eso provoca.

“De entender y respaldar las críticas que estamos recibiendo, porque también nos las merecemos; pero yo creo que es eso, respaldar el trabajo, bajar un poquito la cabeza y trabajar”, recalcó.

Liga Deportiva Alajuelense jugará contra Cartaginés este martes.

Mientras que la posicion de Rashir Parkins es que el campeón nacional está golpeado, pero no vencido.

“El grupo quiere el bicampeonato, quiere lograr todo, pero al final es un bache que tenemos; tenemos que romper esa barrera y seguir buscando triunfos”, apuntó Rashir Parkins.

La preocupación que tiene Óscar Ramírez también la comparte la gerencia deportiva, la dirigencia, el camerino y la afición.

Porque después de mucho tiempo, La Doce —barra de Alajuelense— coreó en Puntarenas aquella canción que había archivado, pero que la desempolvó y que dice: “Que lo sepan, directivos y jugadores, no vengo por ustedes, vengo por los colores”.

Dentro de pocas horas habrá otro juego, porque Alajuelense recibirá a Cartaginés este martes 3 de marzo a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y en este partido todos los manudos quieren —y les urge— ver algo diferente.

El técnico rojinegro atenderá a los medios de comunicación este lunes por la tarde, como dicta el protocolo de Unafut, al tratarse de un partido clase A.

Luego de esa atención a medios, el “Macho” dirigirá el entrenamiento de una Liga que después de todo un febrero sin victorias, busca cortar eso de raíz en este inicio de marzo.

