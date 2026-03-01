‘Esto no puede ser’: Futbolista de Alajuelense admite rabia entre pérdida y pérdida

Liga Deportiva Alajuelense apenas tiene 9 puntos de 27 posibles en el Torneo de Clausura 2026.

Al tiempo que Rónald Matarrita atendía a las radios con derechos de transmisión luego de la derrota (2-0) de Liga Deportiva Alajuelense en Puntarenas, Santiago van der Putten hablaba en Tigo Sports.

Lo primero que dijo fue: “Ni nosotros, ni la afición, ni nadie se merece lo que estamos haciendo. Somos los únicos responsables, porque depende de nosotros salir de esta racha en la que estamos”.

Según el defensor, no pueden decir nada, sino afrontar, ponerle el pecho a las balas y ver cómo salen a flote en este naufragio.

“Yo soy el primero que tengo que estar mejor y yo creo que todos sabemos eso, todos los jugadores estamos conscientes, todos somos responsables de esto y no es venir a dar ninguna explicación ni ninguna excusa, porque son palabras vacías”, citó.

Insistió en que deben ponerle el pecho a las balas, “bajar un poquito la cabeza, ser humildes, responsables y trabajar, porque esa es la única manera de salir de esto”.

Después de eso, el periodista de Tigo Sports, José Ramírez, le comentó que este Alajuelense dista mucho del que quedó campeón nacional en diciembre.

“Qué vamos a decir, no puedo decir que es incorrecto, tiene toda la razón y yo creo que depende nada más de nosotros y absolutamente nada más de nosotros de poder revertir esta situación”, apuntó.

El comunicador le consultó: ¿Qué les está faltando? Y la respuesta de Santiago van der Putten fue directa y hasta la resumió en una palabra: “Todo”.

“Todo, porque no hemos ganado, nos están metiendo goles que era nuestra fortaleza y no estamos metiendo gol que también era nuestra fortaleza. Entonces, yo creo que somos todos, desde el portero hasta el delantero. Hasta los 26 jugadores que estamos en la planilla, yo creo que todos podemos dar un poquito más”, manifestó.

Santiago van der Putten también señaló que en este momento sienten rabia, y que esta crisis de resultados ya les está tocando el ego.

“Tenemos que tener orgullo, yo creo que todos estamos dolidos. Me cuestan las palabras para dar explicación a esto, yo creo que es rabia, es enojo, porque esto no puede ser”, reiteró el defensor de la Liga.

