Rónald Matarrita: ‘Se ve en la cancha toda la frustración que tenemos’

Puntarenas FC se dejó los tres puntos ante una Liga Deportiva Alajuelense que sigue de malas.

Segundos después del pitazo de Steven Madrigal en el partido donde Puntarenas FC le ganó 2-0 a Liga Deportiva Alajuelense, Rónald Matarrita pasó por la zona flash con las radios que transmitían el encuentro en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.

“Jamás esperamos un arranque así, una primera vuelta tan desastrosa y toca afrontar, ahora toca hacer una segunda vuelta perfecta, no podemos regalar ni un solo punto para intentar meternos entre los cuatro y reconocer que no estamos dando el 100%”, expresó Rónald Matarrita en Columbia.

El lateral reconoció que fue un mal partido de la Liga y afirmó: “Se ve en la cancha toda la frustración que tenemos”.

También comentó que a veces para ellos resulta inexplicable porque “estos equipos nos juegan muy bien y en otros partidos por ahí erran con cosas que no pasan contra nosotros”.

Pero cree después de esta tercera derrota consecutiva en el Torneo de Clausura 2026, Alajuelense no puede ceder más, ante la clara amenaza de que no le alcance.

La Liga ve a los demás rivales puntuar mientras que queda rezagado y en cuanto al partido en sí, mencionó que intentaron cambiar de sistema.

“Hoy regalamos dos goles en el primer tiempo que al final nos ponen cuesta arriba el partido y Puntarenas hizo un mejor partido que nosotros y ya está.

”Puntarenas nos ganó bien, nosotros erramos, en un tema de actitud más que todo, porque en planteamiento estábamos bien. Sin embargo, el equipo no estaba mostrando su mejor cara futbolísticamente y nos toca perder y aceptar la derrota”, concluyó Rónald Matarrita.

