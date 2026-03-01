Puro Deporte

Rónald Matarrita: ‘Se ve en la cancha toda la frustración que tenemos’

Rónald Matarrita fue uno de los primeros futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense en hablar tras la derrota ante Puntarenas

Por Fanny Tayver Marín
Puntarenas FC se dejó los tres puntos ante una Liga Deportiva Alajuelense que sigue de malas.
Puntarenas FC se dejó los tres puntos ante una Liga Deportiva Alajuelense que sigue de malas. (Prensa Puntarenas FC/Puntarenas FC)







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseRónald MatarritaClausura 2026Puntarenas vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

