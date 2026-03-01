El top 10 de los pecados de un Alajuelense en crisis

Liga Deportiva Alajuelense registra seis partidos consecutivos sin ganar en lo que va de 2026, contemplando el campeonato nacional y el Torneo de Copa.

¿Qué le pasa a Liga Deportiva Alajuelense? Para encontrar respuestas en medio de las dudas, aquí hallará un top 10 de los pecados del campeón nacional en lo que va de 2026.

1. Inseguridad defensiva

Alajuelense pasó de tener una defensa sólida a generar desconfianza atrás. A través de los años se ha dicho que pulir la defensa siempre ha sido una especialidad de Óscar Ramírez. Incluso, fue uno de los puntos fuertes en el semestre pasado, en el que la Liga ganó todo lo que disputó.

Parece un mal colectivo, pero también es cierto que en el plano individual cayó el nivel alto que antes mostraban Alexis Gamboa y Guillermo Villalobos; así como Santiago van der Putten previo a la lesión. Aarón Salazar tampoco se ve igual y a eso se añade que los laterales no ayudan.

2. Goles recibidos

En el campeonato anterior, Alajuelense encajó apenas 10 anotaciones; pero ahora, en tan solo nueve partidos los rivales ya le han marcado 12 tantos.

“Trabajamos y nos vuelve a pasar. Y no es porque me quiera salvar y pueden preguntarle a los jugadores, se trabajó, se tomaron referencias, el rechazo, el achique y no sé, de todo se hizo. Y es donde uno queda preocupado, cuando se trabaja y vuelve a pasar ya es un tema fino”, expresó Óscar Ramírez, un tanto contrariado, tras la derrota ante Puntarenas.

3. Experimentados no pesan

El fútbol no es de edades, pero siempre hay roles y por lo general, los experimentados son los llamados a marcar el paso. Joel Campbell no pesa y la ausencia de Celso Borges en el “Lito” Pérez tuvo un motivo extraño.

Óscar Ramírez argumentó que el capitán no jugó en la “Olla Mágica” porque “en algún momento iba a ser un partido muy friccionado, de segundas bolas, de brincar y chocar, y en eso se le iba a complicar y yo se lo expliqué a él clarito”.

En la actualidad, solo Washington Ortega medio responde, porque tampoco se ve como el del año pasado, pero cuando más hacen falta los referentes, no aparecen en la cancha.

Joel Campbell no marca diferencia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

4. ¿Dónde está Diego Campos?

Dos meses después de la salida de Diego Campos, muchos aficionados no comprenden la decisión de no haberle renovado el contrato. Luego de la derrota de la Liga en el Puerto, algunos liguistas recordaron al hombre que quería continuar en el club, pero le tocó buscar nueva casa. Hoy está al otro lado del mundo, con Bali United FC, en Indonesia.

Si bien tenía pocos minutos, Diego Campos al menos daba profundidad en la banca y con alguna individualidad podía cambiar el rumbo de algún partido. De la nada, se inventaba un gol, incluso en momentos de apremio, como ocurrió en partidos en Nicaragua y Honduras, en la Copa Centroamericana.

5. Fichajes en deuda

Los jugadores que se incorporaron en el último mercado no han hecho diferencia y se ven en el mismo nivel bajo actual de los futbolistas que ya estaban en la planilla.

Al llegar al equipo, Ángel Zaldívar se encontró pronto con el gol, pero luego se estancó; mientras que Kenneth Vargas tampoco marca diferencia y no logra suplir lo que hacía Kenyel Michel. Malcon Pilone dejó Liberia donde era uno de los motores de ese club y su participación con Alajuelense resulta escasa. José Alvarado también tiene bajo perfil.

De Kenneth Vargas se espera más en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

6. Campeonitis

Campeonitis no es un término reconocido ni definido por la Real Academia Española, pero en el argot de fútbol se sabe que sí existe y que se ve en el deporte con más frecuencia de la que usted imagina.

Se describe como el bajón de rendimiento o relajación en un equipo tras ganar un campeonato importante. Aunque hace algunas semanas el propio Óscar Ramírez lo descartó, es una posibilidad de que sea lo que pasa en la Liga después de un semestre exitoso.

7. Vacante en el cuerpo técnico

Cuando Óscar Ramírez decidió volver al fútbol, en la Semana Santa del año pasado, él mismo eligió a Wardy Alfaro y Bryan Ruiz como sus asistentes. Después de eso, el excapitán puso el fútbol en pausa para acompañar a su esposa, Carolina Jaikel, en la lucha contra el cáncer.

El “Macho” buscó otro auxiliar y fichó a Marcelo Sarvas, pero el brasileño recibió una oferta para trabajar en un equipo de la MLS y se marchó, pues su familia radica en Estados Unidos.

Después de que la Liga ganó su estrella 31, esa plaza quedó vacante en el cuerpo técnico y algunos piensan que ese segundo asistente es necesario en cualquier equipo.

8. Cambios de sistema

Durante todo el semestre anterior la Liga jugaba a lo mismo y aunque algunos lo cuestionaban, los resultados llegaban. Eso sí, persistía la inquietud de qué pasaría si de repente los manudos salían a la cancha con dos atacantes. No se dio, porque los extremos con su velocidad y juego fino hacían mucho daño, como Kenyel Michel o Anthony Hernández.

En lo que va del 2026, la decisión del cuerpo técnico fue cambiar de sistema y comenzó a jugar con dos delanteros natos. En el propio partido en el Puerto, el “Macho” probó varios sistemas y el equipo no carburaba. Y por el tipo de cancha, parecía que ahí sí podía funcionar el 4-4-2.

9. Cálculos y prioridades

Alajuelense y Saprissa fueron los clubes que tuvieron menos espacio para alistarse para el Clausura 2026, pues su último partido en el Apertura 2025 fue el 20 de diciembre, cuando la Liga alzó su estrella 31. Óscar Ramírez argumentó que para su equipo serían cinco partidos difíciles de arranque, pero el cálculo se quedó corto, porque en enero y febrero, el campeón nacional no carburó.

Tampoco se vio bien priorizar torneos, porque Alajuelense restó importancia al Torneo de Copa, del que era bicampeón, para enfocarse en el campeonato nacional, donde apenas registra 9 puntos de 27 posibles. Y está a la vuelta de la esquina la serie contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

En cuestión de días será la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

10. La tabla de posiciones

Alajuelense está fuera y hasta lejos de la zona de clasificación. Ver la tabla de posiciones se convierte en martirio y frustración para los manudos. Herediano aprendió su lección después de quedar fuera en un torneo corto con menos equipos y Saprissa ahora levantó luego de un semestre malo.

Falta la segunda vuelta y la Liga tiene posibilidades de salir de la crisis, siempre y cuando sume todo lo que pueda. En el torneo anterior, el cuarto lugar se clasificó con 27 puntos.

Partiendo de eso, si los manudos ganan sus partidos en casa y puntúan de visita, llegarían a 28 unidades; pero tienen que salir de esa racha tras un caótico febrero sin victorias.

Lo que sigue para Alajuelense en el Clausura 2026

Jornada Fecha Partido 10 Martes 3 de marzo Alajuelense vs. Cartaginés 11 Sábado 7 de marzo San Carlos vs. Alajuelense 12 Viernes 13 de marzo Alajuelense vs. Pérez Zeledón 13 Sábado 21 de marzo Herediano vs. Alajuelense 14 Miércoles 1 de abril Alajuelense vs. Guadalupe 15 Domingo 12 de abril Sporting vs. Alajuelense 16 Domingo 19 de abril Alajuelense vs. Saprissa 17 Miércoles 22 de abril Alajuelense vs. Puntarenas 18 Domingo 24 de abril Liberia vs. Alajuelense

(*) Fechas sujetas a cambios.

Lo que sigue para Alajuelense en ‘Concachampions’

Octavos de final Fecha Partido Juego de ida Martes 10 de marzo LAFC vs. Alajuelense Juego de vuelta Martes 17 de marzo Alajuelense vs. LAFC

