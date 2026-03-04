El gesto de Kenneth Vargas con un compañero en una situación difícil

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenneth Vargas y Santiago van der Putten fueron los anotadores en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

A pesar de que no llegó la cantidad habitual de aficionados que suelen acudir a los partidos de Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, cuando Kenneth Vargas anotó en el juego ante Cartaginés, ese grito de gol se escuchó como si la casa rojinegra estuviera llena.

Fue como una liberación total, en la cancha y en las gradas. Y dentro del campo, todo empezó con el propio Kenneth Vargas apenas venció a Kevin Briceño, tras el pase de Ronaldo Cisneros.

Daba la impresión de que el futbolista ofrecía disculpas a la afición en el festejo, pero luego explicó que el gesto que hizo en realidad tenía otro significado.

“El mensaje era porque tenemos a un compañero en una situación difícil, entonces era para dedicárselo. Él ya sabe que es para él y es por eso. Fue para un compañero de nosotros, que está pasando una situación difícil”, afirmó Kenneth Vargas.

No mencionó de quién se trata ni qué es lo que pasa con esa persona que integra el equipo, pero para él, lo principal fue hacerle ver el apoyo total.

Aparte de eso, Kenneth Vargas dijo sentirse muy motivado porque esa anotación con la que se abrió el marcador en el pulso entre rojinegros y brumosos llegó en un momento cuando el equipo lo necesitaba con urgencia.

“La verdad que contento por el gol, yo trabajo todos los días para eso y de las críticas la verdad no veo nada. La gente habla mucho y hay que respetar todas las opiniones de toda la gente. Yo la verdad no me fijo en eso, no me importa y estoy bastante contento por el gol”, manifestó.

Aunque ya se había estrenado en la red con la Liga en el Torneo de Copa, esta fue su primera diana con los manudos en el Torneo de Clausura 2026.

Y a la vez, ese tanto lo hizo recordar las veces que de niño anotó en el Morera Soto, cuando formaba parte del semillero rojinegro.

“Ya había hecho goles aquí con la Liga hace muchísimos años, pero ya en Primera División es diferente y bastante lindo, bastante especial para mí. Tengo que seguir así para hacer muchísimos más”, apuntó.

Kenneth Vargas recordó que la lesión muscular que había tenido lo afectó, pero que se está reencontrando.

“Todo lo que tenemos en el CAR lo ayuda a uno para potenciar el máximo nivel y creo que vamos paso a paso, partido a partido y me voy sintiendo mejor y lo más importante es que todos ganamos como grupo y sacamos los tres puntos”, citó.

Pero reconoce que es apenas un primer paso y que falta mucho, porque la Liga tiene que seguir sumando para buscar la clasificación. Para él, lo principal es que el equipo se vio distinto.

“Nos esforzamos todos, el equipo se vio bastante diferente, todos queríamos y teníamos esas ganas de ganar los tres puntos y este partido nos deja bastante contentos.

”Sabemos que no tenemos margen de error, ahora tenemos que ganar todos los partidos, tenemos que sumar de a tres, sigue San Carlos y va a ser bastante difícil”, concluyó Kenneth Vargas.

El festejo de Kenneth Vargas

