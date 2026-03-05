Rodó la cabeza de un entrenador en un club de Primera División

La situación apremiante que atraviesa un equipo de Primera División al seguir en el fondo de la tabla acumulada y con la sombra del descenso encima llevó a la dirigencia a buscar otra opción.

Guadalupe informó la destitución de Mauricio Wright, y de momento, no indicó quién lo relevará.

Fue a eso de las 12:30 p. m. cuando el club giró el aviso: “Guadalupe FC informa que Mauricio Wright no continúa como entrenador de la institución. ¡Muchos éxitos!”.

“El Equipo de la Rosa” se encuentra de último en el Torneo de Clausura 2026 con 6 puntos en 10 juegos; mientras que en la tabla acumulada registra 19 unidades, con una desventaja de cinco puntos sobre Sporting, que marcha penúltimo.

Mauricio Wright no logró enderezar el rumbo de Guadalupe, que en lo que va de 2026 contabiliza un gane, tres empates y seis derrotas.

La última caída del equipo guadalupano fue el miércoles, ante un Herediano que marcha líder.

En lo que va de la temporada, a este club lo dirigió Fernando Palomeque y cuando se dio la salida del mexicano, Alfredo Morales fue técnico interino durante una fecha. Luego llegó Mauricio Wright, quien este jueves dejó de ser el técnico de Guadalupe.

Su salida se convierte en la segunda destitución de un entrenador en lo que va del Torneo de Clausura 2026. El primer club en cambiar de estratega fue Saprissa, cuando cesó a Vladimir Quesada y apostó por el regreso de Hernán Medford.

(*) Noticia en desarrollo.