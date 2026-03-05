Puro Deporte

Rodó la cabeza de un entrenador en un club de Primera División

Un club sorprendió al anunciar la salida de su entrenador cuando no se ha completado la jornada 10 del Torneo de Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Diez equipos conforman la Primera División del fútbol nacional.
Diez equipos conforman la Primera División del fútbol nacional. (La Nación/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuadalupeClausura 2026Mauricio Wright
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.