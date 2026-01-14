Mauricio Wright está dispuesto a llevarle la contraria a la prensa

Mauricio Wright intentará que Guadalupe no solo conserve su categoría, sino que también sea protagonista en el Torneo de Clausura 2026.

No solo Liga Deportiva Alajuelense obtuvo un resultado abrumador en los pronósticos de la prensa para el Torneo de Clausura 2026.

Este nuevo campeonato representa luchas paralelas que van más allá de la ilusión por alcanzar el título y una de esas es por la permanencia, por seguir siendo un club de Primera División.

No todos los equipos parten de cero, porque para algunos resulta una presión adicional encontrarse en la zona baja de la tabla acumulada.

¿Recuerda cómo marcha el no descenso? La irregularidad en lo que fue el Torneo de Apertura 2025 implica secuelas que se arrastran para este nuevo semestre.

Al dar un vistazo a los últimos puestos de la tabla del torneo anterior, Sporting sumó 16 puntos (-4); mientras que Guadalupe (-15) y San Carlos (-16) registraron 13 unidades y quedaron en el sótano.

¿Qué dice la prensa? De los 74 periodistas consultados por La Nación para este ejercicio previo al campeonato, solo Kevin Jiménez dijo que prefería reservarse la respuesta en cuanto a cuál club será el que descienda, pues lo considera como “algo cruel”.

El único comunicador que votó por Pérez Zeledón para descender fue Rodrigo Calderón (equipo digital de La Nación).

Los demás emitieron su veredicto contundente: 51 comunicadores dicen que Guadalupe descenderá; mientras que 21 votaron porque San Carlos perderá la categoría.

El sondeo sobre cuál equipo perderá el pulso por el no descenso arrojó este resultado:

Desciende Guadalupe: 68,93%

Desciende San Carlos: 28,37%

Desciende Pérez Zeledón: 1,35%

No responde: 1,35%

Sin embargo, es en la cancha donde se habla y eso lo tiene muy claro el técnico de los guadalupanos, Mauricio Wright.

El estratega que tomó las riendas de este club recordó que a él le ha tocado asumir este tipo de trabajos complejos en el fútbol, como cuando agarró a Saprissa en un momento en una posición difícil e incómoda para clasificar; lo hizo y terminaron siendo campeones.

O cuando llegó a Cartaginés de una manera que catalogó de colaboración con Geiner Segura y afirmó que lograron lo que nadie esperaba, que era

“Y logramos lo que nadie esperaba, que era que Cartaginés pudiera acabar con 82 años de sequía de títulos nacionales, a pesar de que yo había quedado campeón de Copa.

”En otros proyectos me ha tocado pelear abajo, hemos salido bien y espero en Dios que con el esfuerzo y el trabajo de los muchachos, poder lograr el objetivo no solo de salir de las posiciones incómodas en las que estamos, sino pelear arriba y buscar la clasificación”, indicó Mauricio Wright.

Si eso pasa, sería llevarle la contraria a la prensa especializada, que señaló a Guadalupe como el principal candidato para descender.

Según él, tiene argumentos y calidad para conseguir su propósito, en un equipo donde ha encontrado buenos jugadores y talento.

“Tal vez los periodistas dicen que solo en los equipos grandes hay talento y no es así. En Guadalupe he encontrado una mezcla de experiencia, de jugadores de mucho talento como John Jairo Ruiz y Marvin Angulo, o Axel Amador”, citó Mauricio Wright.

Guadalupe se estrenará en el Torneo de Clausura 2026 este miércoles 14 de enero, a las 8 p. m., de visita contra Cartaginés.

Los periodistas que votaron

1. Pablo Guzmán (Monumental)

2. Rodolfo Mora (Monumental)

3. Carlos Serrano (Monumental)

4. Harrick McLean (Monumental)

5. Anthony Porras (Columbia)

6. Eduardo Baldares (Columbia)

7. Rónald Villalobos (Columbia)

8. Jimena Rodríguez (Columbia)

9. Mariela Jiménez (Repretel)

10. Andrey Aguilar (Repretel)

11. Carlos Chinchilla (Repretel)

12. Adrián Méndez (Teletica Radio)

13. Andrés González (Teletica Radio)

14. Eduardo Castillo (Teletica Radio)

15. Christian Sandoval (Teletica Radio)

16. Iand García (Teletica Radio)

17. Gustavo Jiménez (La Nación)

18. Fanny Tayver (La Nación)

19. Milton Montenegro (La Nación)

20. Esteban Valverde (La Nación)

21. Juan Diego Villarreal (La Nación)

22. Rónald Matute (La Nación)

23. Jairo Villegas (La Nación)

24. Alberto Calvo (La Nación)

25. Rodrigo Calderón (La Nación)

26. Sergio Alvarado (La Teja)

27. Yenci Aguilar (La Teja)

28. Eduardo Rodríguez (La Teja)

29. Ricardo Silesky (La Teja)

30. Diego Obando (YashinQuesada.com)

31. Yashin Quesada (YashinQuesada.com)

32. José Ríos (YashinQuesada.com)

33. Alonso García (Tigo Sports)

34. José Ramírez (Tigo Sports)

35. Gabriel González (Tigo Sports)

36. Adriana Rivera (Tigo Sports)

37. Adrián Mendoza (CRHoy)

38. Dinia Vargas (CRHoy)

39. Gabriel Vargas (FUTV)

40. Verónica Alpízar (FUTV)

41. Camilo Hernández (FUTV)

42. Pamela Solano (El Picadito)

43. Daniel Jiménez (Teletica.com)

44. Adrián Fallas (Teletica.com)

45. Fernando Araya (Teletica.com)

46. Pablo Segura (TD Más)

47. Kevin Jiménez (TD Más)

48. Adriana Hernández (TD Más)

49. Gustavo López (TD Más)

50. Josué Quesada (TD Más)

51. Cristian Segura (Multimedios)

52. Freddy Porras (YashinQuesada.com)

53. Keish Gómez (ESPN Costa Rica)

54. Antonio Alfaro (Muerte súbita)

55. Melissa Alvarado (Canal 7)

56. Luis Bolaños (Canal 7)

57. Miguel Calderón (Canal 7)

58. Daniel Quirós (Canal 7)

59. Jason Arce (Extra TV 42)

60. Estefan Monge (Extra TV 42)

61. Marisol Abarca (Extra TV 42)

62. Rodrigo Calvo (El Buzón de Rodrigo)

63. José Pablo Alfaro (Multimedios)

64. Maynor Solano (Multimedios)

65. Keydel Romero (DeportesCR.net)

66. Reinaldo Lewis (DeportesCR.net)

67. William Mora (Revista Más Deporte)

68. Alejandro Fonseca (Diario Extra)

69. Adrián Barboza (Radio Actual)

70. Cristian Mena (La Fuerza Azul)

71. Everardo Herrera (EverardoHerrera.com)

72. Daniel Murillo (ESPN)

73. José Alberto Montenegro (Tigo Sports)

74. Gerardo Coto (Canal 13)