Torneo de Clausura 2026 ya tiene sentencia de la prensa… ¿Adivina cuál es? Vea los pronósticos

Josué Quesada, Yashin Quesada, Melissa Alvarado, Gerardo Coto, José Alberto Montenegro, Anthony Porras, Adriana Rivera, Pablo Guzmán, Mariela Jiménez y Christian Sandoval participaron en los pronósticos de La Nación para el Clausura 2026.

Sin necesidad de una bola de cristal, pero con la mirada afilada por la intuición, el análisis de datos y el pulso del día a día, la prensa emitió su veredicto antes de que ruede el balón en el inicio del Torneo de Clausura 2026.

La Nación presenta su tradicional ejercicio de predicciones, revelando un consenso en algunos puntos, pero criterios distintos en otros.

Desde este martes 13 de enero, en todos los escenarios donde haya partidos de la Primera División ondeará la bandera rojinegra de Liga Deportiva Alajuelense como campeón vigente del fútbol nacional.

A su vez, esa condición provoca que el equipo dirigido por Óscar “Macho” Ramírez parta con la estafeta de gran candidato para revalidar el título, con el respaldo mayoritario de la prensa especializada.

De los 74 comunicadores que participaron en el sondeo, el 84% apuesta por un bicampeonato manudo. Sin embargo, también hay diversidad de opiniones.

62 de 74 periodistas consultados creen que Liga Deportiva Alajuelense será bicampeón nacional en el Torneo de Clausura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

El Club Sport Herediano convence a seis comunicadores, que representan el 8% de esta consulta. Carlos Chinchilla, Reinaldo Lewis, Juan Diego Villarreal, Daniel Quirós, Cristian Segura y Keish Gómez son quienes visualizan al “Team” levantando la copa.

José de Jesús González es uno de los refuerzos de Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)

Por su parte, seis comunicadores (un 8% de la consulta) se niegan a pensar que el Deportivo Saprissa acumule dos años sin el título nacional cuando se termine este nuevo campeonato.

Quienes creen que este semestre se teñirá de morado son Josué Quesada, José Ríos, Daniel Jiménez, Jason Arce, Estefan Monge y Ricardo Silesky.

Donde no existe el más mínimo margen de duda es en la zona de clasificación, al menos con respecto a tres equipos.

El 100% de los consultados coincide en que Alajuelense, Saprissa y Herediano indiscutiblemente sellarán su boleto a semifinales.

Sin embargo, la verdadera batalla de pronósticos se traslada a la cuarta plaza, donde la incertidumbre reina y el panorama se fragmenta.

Saprissa presentó a sus nuevos jugadores: Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y el portero Minor Álvarez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Podría considerarse como un empate técnico de percepciones, porque el Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo recibió 26 votos para ser uno de los semifinalistas; mientras que Cartaginés y Sporting sumaron 22 votos cada uno. Además, cuatro periodistas ven a Puntarenas FC dando la campanada.

El caso de Sporting es el que más llama la atención, porque tras una transformación radical y su mudanza de Pavas a Grecia, el proyecto que ahora cuenta con Andrés Carevic como técnico y reforzado con figuras de peso como Alex López, Marco Ureña, Jesús Batiz y Mayron George, está para más que pelear por el no descenso.

La permanencia es el punto de partida de los albinegros, pero viendo cómo se rearmó el equipo, Sporting da la impresión de que se transformó en un contendiente legítimo que amenaza con romper el orden establecido.

Los periodistas que votaron

1. Pablo Guzmán (Monumental)

2. Rodolfo Mora (Monumental)

3. Carlos Serrano (Monumental)

4. Harrick McLean (Monumental)

5. Anthony Porras (Columbia)

6. Eduardo Baldares (Columbia)

7. Rónald Villalobos (Columbia)

8. Jimena Rodríguez (Columbia)

9. Mariela Jiménez (Repretel)

10. Andrey Aguilar (Repretel)

11. Carlos Chinchilla (Repretel)

12. Adrián Méndez (Teletica Radio)

13. Andrés González (Teletica Radio)

14. Eduardo Castillo (Teletica Radio)

15. Christian Sandoval (Teletica Radio)

16. Iand García (Teletica Radio)

17. Gustavo Jiménez (La Nación)

18. Fanny Tayver (La Nación)

19. Milton Montenegro (La Nación)

20. Esteban Valverde (La Nación)

21. Juan Diego Villarreal (La Nación)

22. Rónald Matute (La Nación)

23. Jairo Villegas (La Nación)

24. Alberto Calvo (La Nación)

25. Rodrigo Calderón (La Nación)

26. Sergio Alvarado (La Teja)

27. Yenci Aguilar (La Teja)

28. Eduardo Rodríguez (La Teja)

29. Ricardo Silesky (La Teja)

30. Diego Obando (YashinQuesada.com)

31. Yashin Quesada (YashinQuesada.com)

32. José Ríos (YashinQuesada.com)

33. Alonso García (Tigo Sports)

34. José Ramírez (Tigo Sports)

35. Gabriel González (Tigo Sports)

36. Adriana Rivera (Tigo Sports)

37. Adrián Mendoza (CRHoy)

38. Dinia Vargas (CRHoy)

39. Gabriel Vargas (FUTV)

40. Verónica Alpízar (FUTV)

41. Camilo Hernández (FUTV)

42. Pamela Solano (El Picadito)

43. Daniel Jiménez (Teletica.com)

44. Adrián Fallas (Teletica.com)

45. Fernando Araya (Teletica.com)

46. Pablo Segura (TD Más)

47. Kevin Jiménez (TD Más)

48. Adriana Hernández (TD Más)

49. Gustavo López (TD Más)

50. Josué Quesada (TD Más)

51. Cristian Segura (Multimedios)

52. Freddy Porras (YashinQuesada.com)

53. Keish Gómez (ESPN Costa Rica)

54. Antonio Alfaro (Muerte súbita)

55. Melissa Alvarado (Canal 7)

56. Luis Bolaños (Canal 7)

57. Miguel Calderón (Canal 7)

58. Daniel Quirós (Canal 7)

59. Jason Arce (Extra TV 42)

60. Estefan Monge (Extra TV 42)

61. Marisol Abarca (Extra TV 42)

62. Rodrigo Calvo (El Buzón de Rodrigo)

63. José Pablo Alfaro (Multimedios)

64. Maynor Solano (Multimedios)

65. Keydel Romero (DeportesCR.net)

66. Reinaldo Lewis (DeportesCR.net)

67. William Mora (Revista Más Deporte)

68. Alejandro Fonseca (Diario Extra)

69. Adrián Barboza (Radio Actual)

70. Cristian Mena (La Fuerza Azul)

71. Everardo Herrera (EverardoHerrera.com)

72. Daniel Murillo (ESPN)

73. José Alberto Montenegro (Tigo Sports)

74. Gerardo Coto (Canal 13)

La jornada inaugural del Clausura 2026

Martes 13 de enero

Pérez Zeledón vs. San Carlos, 5 p. m.

Saprissa vs. Puntarenas FC, 8 p. m.

Miércoles 14 de enero

Sporting vs. Herediano, 7 p. m.

Cartaginés vs. Sporting, 8 p. m.

Jueves 15 de enero

Alajuelense vs. Liberia, 8 p. m.

