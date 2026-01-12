Puro Deporte

Torneo de Clausura 2026 ya tiene sentencia de la prensa… ¿Adivina cuál es? Vea los pronósticos

Empieza el Torneo de Clausura 2026 y 74 periodistas respondieron quién será el campeón en un sondeo efectuado por ‘La Nación’

Por Fanny Tayver Marín, Milton Montenegro, Juan Diego Villarreal, y Esteban Valverde
Josué Quesada, Yashin Quesada, Melissa Alvarado, Gerardo Coto, José Alberto Montenegro, Anthony Porras, Adriana River, Pablo Guzmán, Mariela Jiménez y Christian Sandoval participaron en los pronósticos de La Nación para el Clausura 2026.
Josué Quesada, Yashin Quesada, Melissa Alvarado, Gerardo Coto, José Alberto Montenegro, Anthony Porras, Adriana Rivera, Pablo Guzmán, Mariela Jiménez y Christian Sandoval participaron en los pronósticos de La Nación para el Clausura 2026. (Archivo La Nación/Fotocomposición en Canva)







