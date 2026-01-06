Torneo de Clausura 2026 ya tiene fechas y horas para la primera jornada: vea cuándo juega su equipo

El Torneo Clausura 2026 ya tiene fechas y horas confirmadas para su primera jornada, que se extenderá por tres días.

Alajuelense parte como campeón defensor; Saprissa llega con una pequeña sequía de tres torneos sin levantar la Copa, mientras Herediano busca regresar a los primeros planos luego de un semestre para el olvido. Y otros clubes, como Cartaginés y Liberia, intentarán dar la gran sorpresa.

Por su parte, en el fondo de la tabla, San Carlos, Guadalupe y Sporting FC le huyen al fantasma del descenso. En este apartado, se suman las dos tablas (Apertura y Clausura), por lo cual hay 18 jornadas para seguir remando contra la corriente.

Precisamente, los sancarleños van a inaugurar la primera fecha, contra un Pérez Zeledón que dejó buenas sensaciones en el Apertura 2025.

Mientras tanto, los monarcas rojinegros cerrarán la jornada ante Liberia, en una reedición de la semifinal del pasado torneo.

Los horarios de la primera fecha son los siguientes:

Pérez Zeledón-San Carlos: Martes 13 de enero, 5 p. m.

Martes 13 de enero, 5 p. m. Saprissa-Puntarenas: Maarts 13 de enero, 8 p. m.

Maarts 13 de enero, 8 p. m. Sporting-Herediano: Miércoles 14 de enero, 3 p. m.

Miércoles 14 de enero, 3 p. m. Cartaginés-Guadalupe: Miércoles 14 de enero, 8 p. m.

Miércoles 14 de enero, 8 p. m. Alajuelense-Liberia: Jueves 15 de enero, 8 p. m.

Esta es la tabla acumulada, que sirve como punto de partida para el tema del descenso.