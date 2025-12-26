Puro Deporte

Así están los fichajes en Costa Rica: José Saturnino Cardozo tiene un nuevo volante y a otro compatriota en el fútbol tico

Saprissa, Liberia y Puntarenas FC presentaron sus últimas novedades de cara al Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
Fichajes Torneo Clausura 2026 Yoserth Hernández (Liberia) Mauricio Villalobos ((Liberia) Renzo Carballo (Puntarenas FC) 26 de diciembre del 2025 La Nación
Con la llegada de Yoserth Hernández y Mauricio Villalobos, el Municipal Liberia ya suma cuatro fichajes, mientras el paraguayo Renzo Carballo es el tercero para el Puntarenas FC. (La Nación/La Nación)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

