Así están los fichajes en Costa Rica: José Saturnino Cardozo tiene un nuevo volante y a otro compatriota en el fútbol tico

Con la llegada de Yoserth Hernández y Mauricio Villalobos, el Municipal Liberia ya suma cuatro fichajes, mientras el paraguayo Renzo Carballo es el tercero para el Puntarenas FC.

Ni las festividades de la Navidad fueron motivo para que el mercado de fichajes del Torneo Clausura 2026, tuviera una pausa.

El Clausura 2026 tiene programado arrancar el 14 de enero del 2026, por lo que los clubes de la Primera División intensifican su preparación para sacar provecho a los entrenamientos y tratar de corregir los errores presentados en el Apertura 2025.

Hasta el día de hoy se han presentado 68 movimientos en los 10 equipos de la máxima categoría, entre salidas y llegadas. En los últimos días, destacan la incorporación del delantero paraguayo Renzo Carballo al Puntarenas FC, la del volante Mauricio Villalobos del Municipal Liberia y el retiro de Esteban Alvarado.

Carballo sigue así los pasos de sus compatriotas Fernando Lesme y el entrenador José Saturnino Cardozo, quienes también llegaron a Costa Rica, pero estos últimos para unirse al Municipal Liberia.

Renzo, de 29 años, y 1,85 metros, llega cedido a préstamo por seis meses al cuadro porteño, procedente del Diriangén, campeón de la liga de Nicaragua, donde anotó seis goles. Cuatro por el campeonato local y dos por la Copa Centroamericana.

Mientras tanto, Villalobos, de 26 años, deja al Deportivo Saprissa y se incorpora a Liberia por dos años.

Por su parte, Erick Lonis aseguró el regreso del cubano Luis Javier Paradela, tras su paso por la Universidad Craiova de Rumanía

La fase regular del Clausura 2026 constará de 90 partidos, y será seguida por dos jornadas de semifinales, en las que el primer lugar enfrentará al cuarto, y el segundo al tercero.

La final también se disputará a dos juegos, y en caso de que el equipo ganador de esta no haya sido el líder de la fase regular, se jugará una gran final a doble partido, alcanzando un total de 98 encuentros en el torneo. El torneo concluirá el domingo 17 de mayo del 2026.

Los movimientos Copiado!

Alajuelense

Salidas

Diego Campos (Delantero)

Kenyel Michel (Delantero)

Marcelo Sarvas (Asistente técnico)

Se negocia: Kenneth Vargas, podría llegar a préstamo del Hearts de Escocia. Se negocia la salida del español Alberto Toril.

El delantero Rachid Chirino volvería a vestirse con los colores del Deportivo Saprissa. (Johan Rojas Ortega)

Saprissa

Llegadas

Rachid Chirino (Delantero)

Tomás Rodríguez (Conversaciones)

Luis Javier Paradela (Delantero)

Salidas

Gustavo Herrera (Delantero)

Warren Madrigal (Delantero)

Esteban Alvarado (Portero)

Herediano

Llegadas

José Giacone (Entrenador)

Diego Giacone (Asistente técnico)

Manuel Víquez (Preparador físico)

Keysher Fuller (Lateral)

Salidas

Wálter Cortés (Lateral)

Axel Amador (Delantero)

Jafet Soto (Entrenador)

Se negocia: El mexicano Brian Rubio debe regresar al Mazatlán, además, se analiza el regreso de Shawn Johnson, quien está a préstamo con Liberia.

Cartaginés

Llegada

Amarini Villalotoro (Entrenador)

Salidas

Andrés Carevic (Entrenador)

Mauro Quiroga (Delantero)

Liberia

Llegadas

Erick Cubo Torres (Delantero)

Abner Hudson (Delantero)

Yoserth Hernández (Volante)

Mauricio Villalobos (Volante)

Salidas

Keysher Fuller (Lateral)

Johan Cortés (Defensa)

Barlon Sequera (Volante)

Freddy Álvarez (Volante)

Puntarenas FC

Llegadas

Farbod Samadian (Defensa)

Randy Taylor (Delantero)

Renzo Carballo (Delantero)

Salidas

Nelson Andrade (Delantero)

Fabrizio Alemán debe buscar un nuevo equipo tras su corto paso por el Municipal de Pérez Zeledón. (La Nación/Cortesía: Municipal del Pérez Zeledón)

Pérez Zeledón

Llegadas

Ethan Drummond (Delantero)

Joshua Canales (Volante)

Andrey Soto (Delantero)

Kenneth Carvajal (Volante)

Máximo Pereira (Delantero)

Miguel Ajú (Portero)

Salidas

Luis Alberto López (Defensa)

Cristopher Solano (Volante)

Jorman Aguilar (Delantero)

Fabián Chaves (Volante)

Fabrizio Alemán (Delantero)

Sergio Carmona (Volante)

Jussef Delgado (Portero)

Sporting FC

Llegadas Copiado!

Andrés Carevic (Entrenador)

Salidas

Erick Cubo Torres (Delantero)

Alejandro Reyes (Volante)

Yoserth Hernández (Volante)

Se negocia: La incorporación del hondureño Alexander López, exvolante de Alajuelense está muy cerca.

Mauricio Wright estará al frente del Guadalupe FC, en el Torneo Clausura 2025. (Cortesía /Cortesía)

Guadalupe FC

Llegadas

Mauricio Wright (Delantero)

Axel Amador (Delantero)

Harry Rojas (Volante)

Salidas

Kenneth Carvajal (Volante)

Leonel Peralta (Defensa)

David Herrera (Defensa)

Bryan Vargas (Volante)

Jeikel Venegas (Delantero)

San Carlos

Llegadas

Kenneth Cerdas (Volante)

Jorman Aguilar (Delantero)

Jeikel Venegas (Delantero)

Brian Martínez (Delantero)

Salidas

Bryan Oviedo (Lateral)

Wílmer Azofeifa (Volante)

Jaylon Hadden (Volante)

Andrey Soto (Volante)

Daniel Díaz (Delantero)

Nextaly Rodríguez (Delantero)

Alexandre Lezcano (Portero)

Rachid Chirino (Extremo)