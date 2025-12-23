Puro Deporte

Estos son los fichajes más importantes del fútbol de Costa Rica para el 2026

Desde la finalización del Torneo Apertura 2025, se han realizado 60 fichajes y los más buscados son los delanteros

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Erick Cubo Torres Erick Cubo Torres (Liberia) Keysher Fuller (Herediano) Farbod Samadian (Puntarenas FC) Brian Martínez (San Carlos) Fichajes Torneo Clausura 2026 La Nación
Erick Cubo Torres en Liberia, Keysher Fuller en el Herediano, Farbod Samadian, en el Puntarenas FC y Brian Martínez en San Carlos, son parte de los movimientos para el Torneo Clausura 2026. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Torneo Clausura 2026FichajesErick Cubo TorresKeysher Fuller
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.