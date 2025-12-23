Estos son los fichajes más importantes del fútbol de Costa Rica para el 2026

Erick Cubo Torres en Liberia, Keysher Fuller en el Herediano, Farbod Samadian, en el Puntarenas FC y Brian Martínez en San Carlos, son parte de los movimientos para el Torneo Clausura 2026.

Apenas han transcurrido dos semanas desde que finalizó el Torneo Apertura 2025 y solo tres días desde que Liga Deportiva Alajuelense se proclamó campeón, y el mercado de piernas de cara al Torneo Clausura 2026 no se detiene.

La contratación de jugadores, técnicos y miembros de los cuerpos técnicos arrancó con fuerza y se mantendrá activa incluso hasta febrero de 2026, cuando se cierre el mercado de transferencias del campeonato.

En total, se han realizado 60 movimientos. Algunos futbolistas ya encontraron una segunda oportunidad y cuentan con nuevo equipo, mientras que la mayoría permanece a la espera de una opción en el balompié de la máxima categoría.

La lista que se presenta a continuación se basa en la información oficial brindada por los clubes de la Primera División; no obstante, en los próximos días podrían producirse nuevos movimientos, lo que ampliaría el número de contrataciones y salidas de cara al Clausura 2026.

Como era de esperarse, los equipos que quedaron fuera de las semifinales del Apertura 2025 y aquellos que pelearán por no descender en el próximo certamen son los que más se han movido, en busca de reforzar sus planteles en las zonas que mostraron mayores deficiencias, con el objetivo de salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

Hasta el momento, Pérez Zeledón es el club con más movimientos, con un total de 12: seis salidas y seis llegadas. Le sigue San Carlos, que finalizó último en el Apertura 2025, con once movimientos, de los cuales siete corresponden a salidas y cuatro a fichajes.

Por el contrario, el campeón Alajuelense y Saprissa, finalistas del Torneo Apertura 2025, apenas comienzan a ordenar la casa.

Los manudos registran dos salidas confirmadas, mientras que los morados únicamente reportan el regreso de un futbolista que estaba a préstamo y deberán definir el futuro inmediato de algunos otros jugadores.

Para el próximo torneo, cuatro equipos cambiaron de entrenador. Diego Giacone llegará a Herediano, Mauricio Wright a Guadalupe, Andrés Carevic a Sporting FC y el guatemalteco Amarildo Villaotoro del Cartaginés.

Los 10 equipos de la Primera División, hasta el momento, contrataron 12 delanteros, cuatro volantes, dos defensas y un portero. Por el contrario, se conoció la salida de 10 delanteros, 10, volantes, siete defensas y un portero.

Los movimientos

Alajuelense

Salidas

Diego Campos (Delantero)

Kenyel Michel (Delantero)

Se negocia: Kenneth Vargas, podría llegar a préstamo del Heart de Escocia. Se negocia la salida del español Alberto Toril.

El delantero Diego Campos no continuará con el campeón Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Saprissa

Llegadas

Rachid Chirino (Delantero)

Tomás Rodríguez (En conversaciones)

Salidas

Gustavo Herrera (Delantero)

Se negocia: Está la posibilidad del regreso del cubano Luis Paradela.

Herediano

Llegadas

José Giacone (Entrenador)

Diego Giacone (Asistente técnico)

Manuel Víquez (Preparador físico)

Keysher Fuller (Lateral)

Salidas

Wálter Cortés (Lateral)

Axel Amador (Delantero)

Jafet Soto (Entrenador)

Se negocia: El mexicano Brian Rubio debe regresar al Mazatlán, además se analiza el regreso de Shawn Johnson, quien está a préstamo con Liberia.

El delantero argentino Mauro Quiroga no continuará con el Cartaginés. (Prensa Cartagines/Prensa Cartagines)

Cartaginés

Llegada

Amarini Villalotoro (Entrenador)

Salidas

Andrés Carevic (Entrenador)

Mauro Quiroga (Delantero)

Liberia

Llegadas

Erick Cubo Torres (Delantero)

Abner Hudson (Delantero

Salidas

Keysher Fuller (Lateral)

Johan Cortés (Defensa)

Barlon Sequera (Volante)

Freddy Álvarez (Volante)

Se negocia: Los liberianos están interesados en Yoserth Hernández y Douglas Sequeira.

Puntarenas FC

Llegadas

Farbod Samadian (Defensa)

Randy Taylor (Delantero)

Salidas

Nelson Andrade (Delantero)

El portero Miguel Ajú volverá a la Primera División, tras su paso por Sarchí en la Liga de Ascenso. (Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)

Pérez Zeledón

Llegadas

Ethan Drummond (Delantero)

Joshua Canales (Volante)

Andrey Soto (Delantero)

Kenneth Carvajal (Volante)

Máximo Pereira (Delantero)

Miguel Ajú (Portero)

Salidas

Luis Alberto López (Defensa)

Cristopher Solano (Volante)

Jorman Aguilar (Delantero)

Fabián Chaves (Volante)

Fabrizio Alemán (Delantero)

Segio Carmona (Volante)

Sporting FC

Llegadas

Andrés Carevic (Entrenador)

Salidas

Erick Cubo Torres (Delantero)

Alejandro Reyes (Volante)

Guadalupe FC

Llegadas

Mauricio Wright (Delantero)

Axel Amador (Delantero)

Harry Rojas (Volante)

Salidas

Kenneth Vargas (Volante)

Leonel Peralta (Defensa)

David Herrera (Defensa)

Bryan Vargas (Volante)

Jeikel Venegas (Delantero)

San Carlos

Llegadas

Kenneth Cerdas (Volante)

Jorman Aguilar (Delantero)

Jeikel Venegas (Delantero)

Brian Martínez (Delantero)

Salidas

Bryan Oviedo (Lateral)

Wílmer Azofeifa (Volante)

Jaylon Hadden (Volante)

Andrey Soto (Volante)

Daniel Díaz (Delantero)

Nextaly Rodríguez (Delantero)

Alexandre Lezcano (Portero)

Rachid Chirino (Extremo)