Nuevo técnico del Herediano no perdió tiempo: pasó de celebrar un nuevo título a entrenar con el ‘Team’

Diego Giacone, como asistente y José Giacone (der.), como entrenador, estarán de nuevo a mando del Herediano.

El sábado celebró, junto a sus jugadores y su hermano, el campeonato con su equipo. Luego se despidió del plantel y de la afición para emprender el domingo, el viaje a Costa Rica, y este lunes por la mañana ya estaba al mando de los entrenamientos del Club Sport Herediano, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

José Giacone es el nuevo entrenador del conjunto florense, para el Torneo Clausura 2026, tras asumir banquillo del equipo junto a su hermano Diego Giacone, luego de coronarse campeón por quinta vez, con el Diriangén de Nicaragua, el pasado sábado.

“La verdad vengo con mucha ilusión, con muchas ganas. Sé que este es un equipo que siempre tiene que pelear por el título. Este tipo de reto es el que me gusta, el que realmente me motiva. Contamos con el material adecuado para llevar a cabo las ideas”, dijo Giacone en un video enviado por el departamento de prensa del Team.

El estratega argentino conoce el reto al que se enfrenta, luego de que el Herediano quedara fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025, por lo que comenzó a entrenar de inmediato para analizar el plantel y tomar decisiones.

“Me llamaron y no lo pensé. Teníamos contrato todavía en Nicaragua, pero salimos por común acuerdo. Herediano es un equipo llamado a pelear los primeros puestos y eso me motiva mucho. Es una ilusión estar nuevamente en el equipo”, agregó Giacone.

El timonel florense prefiere centrarse en el presente y dejar atrás un certamen para el olvido en el equipo que había logrado un meritorio bicampeonato.

“Es un nuevo comienzo. Hay que armar un grupo compacto y sólido a lo interno. Siempre buscamos tener esa comunión para que después se traslade al campo de juego la química que se requiere para obtener buenos logros”, explicó Giacone.

José Giacone y una nueva historia

Para José Giacone, el Herediano cuenta con un buen plantel y solo es cuestión de adaptarlo a su estilo de trabajo para alcanzar buenos resultados.

“El camerino del Herediano tiene una mentalidad ganadora; viene de ser campeón. Nosotros tenemos nuestra forma de conducir y nuestro liderazgo. Vamos a tratar de potenciar y colaborar con el desarrollo individual y colectivo, poniendo énfasis en un buen funcionamiento para obtener buenos resultados”, enfatizó Giacone.

El hoy técnico florense, quien conquistó para el Herediano el cetro número 28, comentó que siempre fue bien tratado durante su anterior etapa en el club.

“En el primer torneo fuimos campeones y en el segundo llegamos a semifinales. Siempre tuve un buen recuerdo de mi paso por el Herediano y ahora espero escribir una nueva historia. Llego a un equipo que conozco bien, a sus jugadores, y con el día a día vamos a ir delineando el once titular”, acotó Giacone.

De acuerdo con el entrenador, también deberán identificar a los jugadores de la categoría Sub-21 que sumarán minutos en el campeonato y manejar adecuadamente esa situación para que el equipo no se vea condicionado en el cierre del certamen.

El timonel rojiamarillo también envió un mensaje a los aficionados heredianos, a quienes les aseguró que harán todo lo que esté a su alcance para brindarles una alegría cuando termine el próximo torneo.

“Nuestro compromiso es total y esa actitud se la vamos a trasladar al equipo, para dar lo mejor siempre y tener al Herediano en los puestos que se merece como institución. Es el equipo más ganador en los últimos tiempos y queremos volver a ser campeones”, concluyó Giacone.