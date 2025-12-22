Herediano confirma a su nuevo entrenador para el Torneo de Clausura 2026

José Giacone y su hermano Diego (der.), estarán nuevamente al frente del Herediano

El Club Sport Herediano informó, mediante su departamento de prensa, la incorporación de José Giacone como nuevo director técnico del equipo.

“Giacone regresa al Club Sport Herediano, institución con la que se coronó campeón nacional en el año 2019, reafirmando un vínculo basado en el trabajo, el conocimiento del entorno y la identificación con nuestros valores deportivos”, indicó el comunicado de prensa.

En el boletín se agregó: “Su profesionalismo y amplio conocimiento del fútbol nacional fueron factores determinantes para su regreso a El Team, sumados a su experiencia en distintos clubes de la Primera División de Costa Rica y en el fútbol de Nicaragua”.

Junto a José Giacone, se incorpora su hermano Diego Giacone como asistente técnico, quien también cuenta con experiencia en clubes del fútbol nacional e internacional, fortaleciendo así el cuerpo técnico de la institución.

“El Club Sport Herediano les da la más cordial bienvenida y les desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, agregó el club.

José Giacone llevó al cuadro florense al cetro número 28 cuando derrotó a Alajuelense, en el Apertura 2019. Al siguiente torneo llevó al conjunto florense a las semifinales del Clausura 2020.

Giacone además se proclamó campeón en el Apertura 2017 con el Pérez Zeledón y con el Diriangén de Nicaragua, logró cinco títulos con el conjunto de Diriamba.

En el país estuvo al frente de Universitarios, Belén, Alajuelense y Sporting FC. Su último equipo en Costa Rica fue el Deportivo Saprissa, del cual fue despedido en marzo del 2025. Posteriormente, se incorporó al Diriangén de Nicaragua, donde el sábado anterior se proclamó campeón por quinta ocasion.

“Es un club que conozco muy bien, que me trató muy bien durante mi estadía y al que regreso con mucha confianza. Lo asumo con mucha ilusión, con muchas ganas. Es un lindo reto. Percibo desde afuera que hay ganas de revancha por lo sucedido en este torneo y que se cuenta con una gran planilla, capaz de sobreponerse e ir por el título”, dijo José Giacone, en una entrevista en Radio Columbia.

Para el Team, es el sexto movimiento en su plantel, tras quedar fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025,

Los rojiamarillos informaron la salida del lateral Wálter Cortés y volante Axel Amador. Además dieron a conocer las incorporaciones del preparador físico Manuel Víquez, el lateral Keysher Fuller, así como el técnico José Giacone y su hermano Diego Giacone, como asistente técnico.