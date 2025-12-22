Técnico que se proclamó campeón el fin de semana confirma su llegada al Herediano

José Giacone se proclamó campeón con el Herediano en el Torneo Apertura 2019, al derrotar a Alajuelense.

Este sábado se proclamó campeón, confirmó su salida del club que dirigía y aceptó que será el nuevo entrenador del Club Sport Herediano, para el Torneo Clausura 2026.

Al ser un viejo conocido de la institución, tiene claro el reto que enfrenta y aseguró que no le teme al desafío que tiene por delante, tal como lo hizo años atrás cuando llevó al club al campeonato.

El entrenador argentino José Giacone confirmó a Allen Villalobos, corresponsal de Columbia Deportiva en Nicaragua, que llegó a un acuerdo para dirigir al Team en la próxima campaña. Incluso, este domingo viajó a Costa Rica y en las próximas horas será anunciado oficialmente por la dirigencia florense.

Giacone se coronó este sábado campeón con el Cacique Diriangén en la Liga de Nicaragua, tras derrotar al Managua FC (1-0), logrando su quinto título con el club de Diriamba. El 2025 lo inició al mando del Deportivo Saprissa, donde fue despedido en marzo anterior.

“Es un club que conozco muy bien, que me trató muy bien durante mi estadía y al que regreso con mucha confianza. Lo asumo con mucha ilusión, con muchas ganas. Es un lindo reto. Percibo desde afuera que hay ganas de revancha por lo sucedido en este torneo y que se cuenta con una gran planilla, capaz de sobreponerse e ir por el título”, dijo Giacone.

El estratega, quien se proclamó campeón con el Herediano en el Torneo Clausura 2019, aseguró que es consciente de la exigencia que viven los entrenadores en el cuadro florense, donde se demandan resultados inmediatos y hay poca paciencia.

“Es parte de esto. Uno sabe a dónde va. No le tengo miedo a eso. Confío mucho en mi trabajo, en el que realizará mi cuerpo técnico y en los futbolistas. Estoy convencido de que las cosas van a salir bien. No le tengo temor alguno; más bien, es un reto”, afirmó Giacone en Radio Columbia.

La experiencia de José Giacone al frente de Universidad de Costa Rica, Pérez Zeledón, Herediano, Alajuelense, Sporting FC y Diriangén de Nicaragua le da la madurez suficiente para afrontar un nuevo ciclo con los florenses, que vienen de quedar fuera en las semifinales del Torneo Apertura 2025.

“A la afición le pido que confíe. Vamos a trabajar todo lo humanamente posible para lograr un nuevo campeonato; no se puede pedir menos en el Herediano. Fui campeón y la ilusión es volver a hacerlo en una gran institución”, reiteró Giacone, quien llegará en lugar del técnico Jafet Soto.

El conjunto florense de momento confirmó las salidas del lateral Wálter Cortés y volante Axel Amador, mientras que anunció la llegada de Manuel Víquez como preparador físico y el lateral Keysher Fuller.