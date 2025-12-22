Puro Deporte

Técnico que se proclamó campeón el fin de semana confirma su llegada al Herediano

El nuevo estratega del Herediano cumplirá su segundo ciclo al frente del conjunto rojiamarillo, donde ya fue campeón

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
José Giacone se proclamó campeón con el Herediano en el Torneo Apertura 2019, al derrotar a Alajuelense. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.