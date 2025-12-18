Así está la posible llegada de Randall Leal y José Giacone al Herediano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto es el presidente del Herediano, pero ya no continuará como entrenador.

Mientras Alajuelense y Saprissa disputan el cetro nacional, un equipo se mueve en el mercado de piernas: se trata del Herediano. El actual bicampeón nacional quiere alistar un plantel de lujo para 2026, sobre todo porque ya vislumbra en el horizonte el estreno de su nuevo estadio. Ante esto, los florenses se han propuesto seducir a un legionario: Randall Leal.

Una fuente interna del cuadro rojiamarillo confirmó que los florenses le hicieron una oferta formal al exjugador de Saprissa, quien militaba en la MLS; sin embargo, las conversaciones aún continúan.

“Es un tema que todavía está en desarrollo. Hay un interés muy fuerte, pero también dependemos de lo que el jugador quiera”, dijo el dirigente rojiamarillo.

Leal no fue renovado por el DC United de la MLS, pese a que aún tiene opciones de continuar en Estados Unidos si logra ser adquirido por otro equipo en la bolsa de jugadores libres del campeonato estadounidense.

Randall Leal estuvo entrenando algunos días con Saprissa, pero en el cuadro morado no mostraron un interés por hacerse con los servicios del extremo, según trascendió en fuentes del club.

Por otra parte, en el Team están a la espera de su nuevo entrenador. Los florenses tienen todo arreglado para que José Giacone vuelva a su banquillo; sin embargo, la definición del cetro en Nicaragua los mantiene a la espera.

“Él todavía tiene que terminar allá (su equipo, Diriangén, está en la final ante Managua FC); después de eso podremos conversar de forma oficial”, sentenció la fuente a este diario.

Lo cierto es que, de no suceder nada extraordinario, Giacone será el timonel florense con el que Herediano espera volver al protagonismo, luego de un torneo para el olvido en el que no pudo ni siquiera clasificar a las semifinales.