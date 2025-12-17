Puro Deporte

Saprissa vs. Alajuelense: La Liga guarda silencio táctico para primer round de la final

Óscar Ramírez le envía una mensaje a la afición de Liga Deportiva Alajuelense antes del partido de ida de la final contra Saprissa

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez tiene confianza total en sus hombres. Liga Deportiva Alajuelense visita este miércoles a Saprissa, en el inicio de la final de segunda ronda.
Óscar Ramírez tiene confianza total en sus hombres. Liga Deportiva Alajuelense visita este miércoles a Saprissa, en el inicio de la final de segunda ronda. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezApertura 2025Clásico NacionalFinal Apertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.