Saprissa vs. Alajuelense: La Liga guarda silencio táctico para primer round de la final

Óscar Ramírez tiene confianza total en sus hombres. Liga Deportiva Alajuelense visita este miércoles a Saprissa, en el inicio de la final de segunda ronda.

Óscar “Macho” Ramírez no quiso dar pistas de ningún tipo sobre lo que tiene en mente para el inicio de la final de segunda ronda entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

Ese silencio táctico con una pizca de misterio no son de extrañar. La Liga visitará a la “S” este miércoles, a partir de las 8 p. m. y el técnico rojinegro aseguró que debía esperar a la última práctica para definir si Washington Ortega vuelve al marco, o si se mantiene Bayron Mora bajo los tres palos.

Y quienes lo conocen saben que posiblemente se lo revele al grupo hasta este mismo miércoles.

Desde que él se fue de Alajuelense, el club ha disputado diez finales, de las cuales, cinco cerraron en el Morera Soto y los rojinegros perdieron cuatro.

Antes, con el “Macho”, la localía era vital para Alajuelense, aunque él mismo considera que eso es relativo, porque también ganaron en Heredia.

“Son momentos, son tiempos, creo que se dan de buena cosecha, otras de no tan buena y veremos. En este caso, lo primero será este miércoles, partido complicado, es un clásico y una final siempre es difícil. Hay que ver la jerarquía de los dos equipos y cositas, pequeños detalles en los que siempre hay que estar y ver”, expresó Óscar Ramírez.

También subrayó que el primer partido siempre es importante para las finales, pero que antes de hablar de lo del sábado, en el juego de vuelta, prefiere enfocarse en el clásico de este miércoles.

“Es un partido difícil, sé que ellos tienen la misma ilusión que nosotros, las mismas ganas y en la cancha veremos cómo podemos plasmar cosas o reafirmarlas. Ver la situación de ellos que tienen sus puntos bien fuertes, igual que nosotros. Y será una lucha interna, a ver cómo termina el primer round, que en este momento es el que más nos importa”, recalcó.

La última vez que la Liga fue a la “Cueva” ganó con un gol de Anthony Hernández, quitándose una larga racha de encima sin victorias ahí.

“Siempre ir al Saprissa es difícil, manejar el entorno, ver el equipo que tienen ellos y digo yo que será parecido, en su manera de no dejarse, de querer recuperar otra vez eso y nosotros de mantenerlo”, expresó el “Macho”.

También dijo que siempre está esa incertidumbre de qué va a pasar, porque él puede planear una cosa y Vladimir Quesada otra.

¿De qué manera le puede hacer daño a Saprissa, según lo que vio en la semifinal? Esa consulta la recibió Óscar Ramírez en la conferencia de prensa que brindó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y se negó a adelantar detalles.

“Es que me está preguntando lo que trataremos de hacer y decirlo sería muy inocente yo de comentar algunas cosas. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestras falencias. Aquí el tema es de análisis y que el equipo pueda plantearlo bien en la cancha y realizarlo”, citó.

Dijo que no hay equipo perfecto y que Saprissa tiene muchas virtudes, individualidades importantes, y que la Liga también.

“Formas y maneras hay, pero el tema es que usted puede planear algo y el rival lo puede corregir y más bien te sale al revés. Es que es tanto con esto de la táctica que al final yo creo que queda mucho en manos del jugador, en entendimiento de lo que se quiere y cómo transformarlo y aplicarlo”, comentó.

Su criterio es que en esto pesa mucho que los jugadores crean en sus virtudes, como Alejandro Bran con esa pegada de media distancia.

Óscar Ramírez hizo mención de que los detalles pueden marcar diferencia, igual que recursos importantes, como el remate de media distancia de Alejandro Bran. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es un arma que tenemos, pero le corresponde a él buscar el momento para tirar. Yo le puedo decir que remate, pero el tema es cuando él escoge el momento”, señaló.

Óscar Ramírez envió un mensaje para el liguismo, porque según él, todo sirve. Al referirse a eso, indicó que su madre en algún momento quiso decirle algunas cosas con respecto a movimientos y cambios.

“Y yo le digo que no, que a ella lo que corresponde es lo espiritual y la rezadera, que en esto siempre hay un Dios y es importante el tema de la fe, de tratar de hacer las cosas bien y de tener esa seguridad”, apuntó.

A los aficionados, les pide que acompañen al equipo con su esfuerzo mental o espiritual; igual que los manudos que acudan a la casa morada.

“Sabemos que no es fácil esto de las finales y tratar de que no pase a situaciones que se han repetido y tener todo ese pundonor. En esto tiene que ver la parte de convencimiento y hasta este momento, los jugadores lo han demostrado y lo quieren. Esa parte ayuda mucho”, concluyó Óscar Ramírez.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.