Óscar ‘Macho’ Ramírez llamó a Erick Lonis para evitar malos entendidos

En la intimidad de un camerino y en una charla entre amigos, Wílmer López logró que Óscar “Macho” Ramírez le contara cosas que casi nadie sabe, como que el técnico de Liga Deportiva Alajuelense agarró su celular y decidió llamar a Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, para evitar malos entendidos.

El “Pato” estrena su canal de Youtube junto al periodista Antonio Alfaro y el primer invitado de lujo fue el hombre que llegó a prender la chispa de la esperanza en el liguismo.

Durante la conversación, de manera espontánea, Wílmer López le consultó a Óscar Ramírez que cómo se siente con ese sticker suyo que se convirtió en el favorito de muchos en WhatsApp.

Incluso hasta lo imitó, con la manos detrás de la cabeza y las piernas estiradas moviéndolas, después del último clásico nacional en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ese partido estaba por terminarse y las cámaras de FUTV lo captaron relajado en la banca, como si estuviera en una mecedora, esperando el pitazo final de un clásico en el que la Liga se impuso con doblete de Kenyel Michel.

Óscar Ramírez dijo que iba a contar el contexto real detrás de esa imagen, que como era de esperar, se viralizó.

El técnico más ganador en la historia de la Liga narró que jamás fue una expresión de superioridad, o dejar la impresión como que se estaba dando por sobrado, y que lo que en realidad pasó es que sentía una molestia.

“Es un clásico y en esos días estuve con dolor de columna, entonces, pregunté que cuando faltaba y me dijeron que un minuto y con el 2-0, yo dije: ‘Uff, qué rico’. Y así hice, lastimosamente, en ese momento se ve una cosa que no soy así. Yo solo pensé que queda un minuto y no vamos a perder el partido”, apuntó Óscar Ramírez.

Además, aseguró que nunca pretendió mofarse o asumir que eso había estado muy fácil.

Cuando se percató de que la imagen se hizo viral y que hasta esa imagen terminó siendo un sticker, lo que hizo fue llamar a Erick Lonis y explicarle lo ocurrido.

El técnico de la Liga también le hizo ver que no quería malos entendidos y que no fue una cuestión adrede, sino que fue una situación que le estaba pasando, y en ese momento, las cámaras lo captaron.

La cara de Wílmer López habla por sí sola al escuchar a Óscar Ramírez en una charla entre amigos. (Captura de video "Camerino"/Captura de video "Camerino")

“Me respondió que tranquilo, que me conocía y que sabía lo que soy yo”, contó el técnico de la Liga.

Reiteró que ese no es él, en vista de que ese sticker se trasladó a memes, en los que aparece hasta con una parrilla.

“Es que en un clásico no te podés sentar; hay partidos en los que arranco sentadito y ahí va subiendo la cosa y me voy parando. En esa parte emotiva he sido controlado. Cuando pregunto y me dicen que falta un minuto fue lo que hice (como de alivio), porque no podemos perder un partido en un minuto”, concluyó Óscar Ramírez.

