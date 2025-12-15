¿Qué pasará con Óscar ‘Macho’ Ramírez después de la final? Esto dice Carlos Vela

Óscar Ramírez tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta mediados de 2026 y Carlos Vela afirman que en el club están muy contentos con él.

Cuando Óscar “Macho” Ramírez llegó de nuevo al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense lo hizo con un contrato firmado por catorce meses. Es decir, hasta mediados de 2026.

¿Qué va a pasar con el estratega rojinegro? Esa fue una de las tantas consultas que recibió el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, antes de que empezara el partido contra Liberia, en el que los rojinegros sellaron su boleto a la final de segunda ronda.

Ahora, la Liga se enfrentará contra Saprissa en un pulso de ida y vuelta. De esta serie pueden darse dos posibilidades: la Liga consigue el título nacional el próximo sábado; o la “S” obliga a los manudos a jugar dos partidos más en una gran final.

Y para Alajuelense, en este momento el papel de Óscar Ramírez juega un rol muy importante.

- ¿Cómo está la situación de Óscar Ramírez? ¿Si no logra el objetivo esta vez daría un paso al costado y volvería a ligas menores o seguiría con el primer equipo en caso de no salir campeón?

- Yo cuento con Óscar 100%, Óscar es un referente, ha hecho un gran trabajo y ha potenciado al equipo. Entonces, por mi cabeza no pasa la salida de Óscar. Más bien reitero y felicitarlo públicamente porque ha hecho un gran trabajo con el equipo.

- ¿Cómo va manejando el mercado de fichajes para lo que viene en 2026?

- El objetivo es el torneo y no se puede perder de vista, pero como todo, es parte de la función, pero de reojo. La realidad es que estamos 100% enfocados.

- Se habla de que Johnny Álvarez podría tener una salida. ¿Dependiendo de la evolución de Washington Ortega buscarían otro portero?

- No, definitivamente creo que no es momento para hablar de salidas de ninguno de nuestros jugadores, todos son indispensables en el equipo. Todos son necesarios y no estamos abiertos a charlar de ninguna salida de ninguno de nuestros jugadores, salvo la salida de Kenyel que está confirmada y hecha de antemano.

- ¿La Liga podría comprar la ficha de Kenneth Vargas?

- El otro día me preguntaron por dos o tres jugadores, ofrecí mis comentarios personales y se fue por otro lado. La realidad es que no considero oportuno hablar de jugadores que hoy no está en la plantilla. No tengo nada que decir al respecto de los jugadores que hoy no están con nosotros.

- ¿Por dónde podrían ir los refuerzos?

- Tenemos un análisis hecho con el cuerpo técnico, claramente tenemos áreas muy fuertes y como todos los equipos tenemos alguna área donde creemos que podemos fortalecer. El compromiso siempre es intentar tener un mejor plantel que en el semestre anterior y lo intentaremos, pero creo que no es el momento para charlar de ello, ya habrá un momento más adelante.

- ¿Cómo visualizan lo que viene, quieren buscar el título rápido o que esto se alargue a una gran final?

- Ojalá que podamos definirlo a la corta, pero sabemos que es difícil. Vienen dos batallas (contra Saprissa) y ojalá que podamos salir victoriosos. Venimos haciendo un trabajo muy arduo de todo el semestre, estamos muy contentos con lo que hemos sembrado y ojalá que en estos partidos podamos cosecharlo. La expectativa es hacerlo a la corta.

- La Copa Centroamericana la afición la celebró más que las dos pasadas, tal vez porque se ganó de visita o los penales. En Alajuela la gente se tiró a la calle casi al nivel de la obtención de un título nacional. ¿Cree que el aficionado va dándole valor a este torneo?

- No sé cómo se vivió antes porque no me tocó estar, pero desde que llegué creo que se ha vivido con mucha pasión la Centroamericana, creo que es un título que abiertamente es muy codiciado en la región y lo que sí puedo decir es que yo estando en el extranjero es muy valorado ese título. Nos alegra haberle dado este tricampeonato a la gente, pero de una vez mentalizados en lo que sigue, que era uno de los objetivos claros al inicio del semestre.

- ¿Ese dinero del premio de la Copa Centroamericana ya se los dieron?

- La parte administrativa la desconozco, nosotros estamos compitiendo por la gloria deportiva. El tema económico ya se ganó y eso recae más en otras áreas, lo nuestro fue ganar el trofeo y básicamente hasta ahí.

