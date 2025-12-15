Puro Deporte

¿Qué pasará con Óscar ‘Macho’ Ramírez después de la final? Esto dice Carlos Vela

Carlos Vela también recibió consultas relacionadas a refuerzos para 2026

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta mediados de 2026 y Carlos Vela afirman que en el club están muy contentos con él.
Óscar Ramírez tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta mediados de 2026 y Carlos Vela afirman que en el club están muy contentos con él. (Jorge Navarro/Fotocomposición en Canva)







