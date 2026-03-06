Alajuelense se mete en una semana de locura: San Carlos, viaje a Los Ángeles y Concachampions

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros y Santiago van der Putten serían dos de los futbolistas que Liga Deportiva Alajuelense tiene en lista para viajar a Estados Unidos.

Liga Deportiva Alajuelense tiene una agenda apretada, sin espacio de nada y con la necesidad de seguir recuperando terreno perdido en cuanto a puntos en la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026.

El campeón nacional duerme la noche de este viernes en Ciudad Quesada, porque este sábado jugará de visita contra San Carlos, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde.

Concluido el juego ante los Toros del Norte, la Liga retornará al Centro de Alto Rendimiento (CAR). Ahí se entrenará el domingo por la mañana y a eso del mediodía llegará con 23 futbolistas al el aeropuerto Juan Santamaría para emprender un viaje de 7 horas y 48 minutos hasta Los Ángeles, Estados Unidos.

Después del encuentro ante los norteños, en el calendario competitivo de los rojinegros sigue su estreno en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, de visita contra LAFC.

El itinerario de Alajuelense indica que su avión despegará el domingo a las 2:39 p. m. e incluye una escala de 45 minutos en Guatemala.

Luego de eso, los rojinegros arribarán al aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) a las 9:27 p. m. (10:27 p. m. de Costa Rica).

Al día siguiente, el lunes, Óscar Ramírez y un jugador ofrecerán la rueda de prensa de rigor previo al juego, a las 7:30 p. m. (hora nacional).

Será justamente 30 minutos antes del reconocimiento a la gramilla del BMO Stadium. Dicha práctica se extenderá por una hora, según el reglamento de Concacaf.

El partido de ida de este emparejamiento se disputará el martes 10 de marzo, a las 9 p. m. (hora de Costa Rica) en Los Ángeles. Al día siguiente, el campeón nacional y tricampeón de Centroamérica emprenderá su regreso a casa.

La travesía de vuelta, el miércoles 11 de marzo, se demorará 11 horas con 46 minutos. Ese lapso incluye una escala de 5 horas y 17 minutos en Guadalajara. Finalmente, la Liga aterrizará el miércoles en suelo nacional a las 11:56 p. m.

El equipo hará el respectivo trabajo de recuperación el jueves 12 de marzo y el viernes 13 jugará de local a las 8 p. m. ante Pérez Zeledón.

Mientras que el partido de vuelta de la Concachampions entre Alajuelense y LAFC será el martes 17 de marzo, a las 7 p. m., en la Catedral.

Más detalles de logística y acuerdos

“Estamos muy enfocados, ya tuvimos la experiencia de estar en el año 2023 por allá y ahora hicimos ajustes necesarios, porque vamos a estar en un hotel que se encuentra a ocho minutos del estadio y a unos 30 minutos del aeropuerto”, expresó el secretario técnico de la Liga, Víctor Reyes, a los medios con derechos de transmisión antes del triunfo de Alajuelense ante Cartaginés.

La vez anterior que Alajuelense jugó contra LAFC en Concachampions, se hospedó a una hora del estadio. En esta ocasión será distinto.

“Sabemos que Los Ángeles es una ciudad muy congestionada y básicamente lo que queremos es que los traslados sean muy cortos y brindar todas las atenciones a nuestra delegación deportiva”, apuntó.

Hoy todos los integrantes de Alajuelense cuentan con visa para ingresar a Estados Unidos. Había cuatro futbolistas pendientes, pero el martes anterior tuvieron cita en el Embajada y ya cuentan con su pasaporte en mano, con todo en regla.

“Hay una situación especial, cuando uno tiene participación constante en torneos internaciones, uno hace los trámites con tiempo y en espacio, por decirlo de alguna forma.

”Sabemos que por lo general, nuestros visados a Estados Unidos se generan por diez años, entonces eso permite un flujo importante para uno maniobrar y no tener ningún inconveniente”, relató Víctor Reyes.

La Liga ha tenido reuniones constantes con LAFC y con Concacaf. El acuerdo adoptado es que habrá una cooperación mutua.

“Vamos a darles facilidades a nuestros aficionados que viajarán allá para que compren sus boletos a través de un link especial que nos facilitaron. Y en el caso de nosotros, vamos a hacer algunos intercambios de insumos muy propios del torneo”, comentó.

Eso en alusión al agua, el hidrante, las camillas y las hieleras, que LAFC le facilitará a Alajuelense en Estados Unidos; mientras que en territorio nacional será recíproco.

