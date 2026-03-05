Actualidad rojinegra

Alajuelense gira aviso a aficionados que irán a Estados Unidos al juego contra LAFC

Liga Deportiva Alajuelense visitará a LAFC el martes 10 de marzo, en el BMO Stadium, en la Copa de Campeones de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
En cuestión de días será la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.
En cuestión de días será la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseActualidad RojinegraLiga Deportiva AlajuelenseCopa de Campeones de ConcacafConcachampionsLAFC vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.