Alajuelense gira aviso a aficionados que irán a Estados Unidos al juego contra LAFC

En cuestión de días será la serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense se concentra en el juego del sábado contra San Carlos, pero a la vez alista maletas para viajar el domingo a Estados Unidos, porque su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf está a la vuelta de la esquina.

En el club rojinegro saben que muchos aficionados acompañarán al equipo en su estreno en la Concachampions ante Los Angeles FC, en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, en ese encuentro que será el martes 10 de marzo, a las 9 p. m. (hora de Costa Rica).

Para esas personas que viajarán a Estados Unidos, o inclusive para los manudos que residen allá y que irán al partido, la Liga anunció que LAFC ya tiene las entradas a la venta y que se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.com.

Alajuelense también indicó que LAFC dispuso, de momento, toda la zona general para la afición visitante, por lo que actualmente no se podrán seleccionar localidades específicas.

Santiago van der Putten y Ronaldo Cisneros son dos de los jugadores que Liga Deportiva Alajuelense planea llevar a Estados Unidos para el partido contra LAFC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Será hasta dentro de unos días cuando la organización del evento comunique oficialmente cuál será la zona asignada para la afición manuda dentro del estadio.

“Es importante señalar que la administración de Liga Deportiva Alajuelense no tiene injerencia en la logística ni en la asignación de localidades para este partido en condición de visitante”, destacó la Liga.

Recuerde que el juego de vuelta de esta serie de octavos de final en Concachampions cerrará en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ese partido se efectuará el 17 de marzo, a las 7 p. m. y Alajuelense indicó que pronto sacará las entradas a la venta.

¿Alajuelense o LAFC? El equipo que avance en esta serie se enfrentará en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra el vencedor del emparejamiento entre Cruz Azul y Monterrey.

