Concacaf pone día y hora a los partidos entre Alajuelense y LAFC en ‘Concachampions’

En marzo de 2023, Liga Deportiva Alajuelense derrotó a LAFC en el BMO Stadium; pero perdió la serie en la Copa de Campeones de Concacaf.

Empieza la cuenta regresiva para que Liga Deportiva Alajuelense se estrene en la Copa de Campeones de Concacaf ante LAFC y este viernes 27 de febrero, la Confederación entregó los horarios confirmados para los octavos de final de la Concachampions.

La Liga visitará a LAFC el martes 10 de marzo, a las 9 p. m. (hora de Costa Rica) en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

El juego está pactado para las 8 p. m. de Los Ángeles. Como curiosidad, si usted googlea qué hora es allá, se topará con que en este momento, esa ciudad lleva dos horas atrás que Costa Rica. Sin embargo, para la noche del juego no persistirá esa diferencia.

Para determinar la hora exacta en Los Ángeles ese 10 de marzo, hay que considerar un evento clave que ocurre precisamente dos días antes, con el inicio del Horario de Verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos.

El domingo 8 de marzo Los Ángeles adelanta su reloj una hora. Esto cambia su diferencia horaria respecto a Costa Rica justo un par de días antes del partido entre LAFC y Alajuelense.

Mientras que el juego de vuelta será el martes 17 de marzo, a las 7 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

El ganador de esta serie entre la Liga y el equipo californiano avanzará a los cuartos de final contra el vencedor del pulso entre Cruz Azul y Monterrey.

