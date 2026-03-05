Alajuelense vs. LAFC: ¿Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

Alajuelense y LAFC se enfrentaron en 2023. Tres años después vuelven a toparse en una serie que cerrará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Liga Deportiva Alajuelense definió el precio de las entradas para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC.

Recuerde que esta serie de Concachampions empezará el martes 10 de marzo a las 9 p. m. (hora de Costa Rica), en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. Y que el juego definitivo será el martes 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Desde el mediodía de este jueves 5 de marzo empezó la preventa exclusiva para asociados del club; y este viernes, a la misma hora, las entradas quedarán habilitadas para el público en general.

Precio de entradas para Alajuelense vs. LAFC

Popular Norte: ¢7.000

Popular Oeste: ¢7.000

Gradería Este: ¢8.000

Gradería Oeste: ¢8.000

Gradería Norte: ¢8,000

Platea Oeste: ¢10.000

Platea Oeste Preferencial: ¢13.000

Platea Sur: ¢14.000

Platea Este: ¢16.000

Platea Este Preferencial: ¢18.000

Alajuelense dio información de interés sobre la venta de los boletos para el juego ante LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa LDA/Prensa LDA)

¿Cómo se pueden comprar las entradas?

Las entradas para el partido entre Alajuelense y LAFC están disponibles en la tiquetera en línea: boleterialaliga.com.

En caso de que el propio 17 de marzo todavía quedaran tiquetes electrónicos disponibles, podría adquirirlos ese día a partir de las 2 p. m. en las boleterías físicas de la Catedral.

Sin embargo, tome en cuenta que para estos juegos internacionales el club saca a la venta menos entradas que para los partidos del campeonato nacional, debido a que por reglamento, le deben entregar una cantidad importante a la Confederación.

