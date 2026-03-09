Puro Deporte

Solo un equipo de Centroamérica queda en Concachampions; MLS y México son mayoría

Vea cuáles son los clubes que disputarán los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y los horarios confirmados de todos los partidos

Por Fanny Tayver Marín
Llegó el momento para que se jueguen los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Llegó el momento para que se jueguen los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.







