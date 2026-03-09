Solo un equipo de Centroamérica queda en Concachampions; MLS y México son mayoría

Llegó el momento para que se jueguen los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

De los dieciséis equipos que jugarán los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf solamente hay uno de Centroamérica y uno del Caribe, junto a clubes poderosos de la Major League Soccer (MLS) y del fútbol de México.

Liga Deportiva Alajuelense se convierte en el único equipo de Centroamérica que se encuentra actualmente en competencia en la Concachampions.

El cuadro rojinegro se saltó la primera ronda, en la que fueron eliminados los otros clubes del istmo centroamericano que se clasificaron a esta competición: Olimpia y Real España de Honduras, Xelajú de Guatemala, Sporting San Miguelito de Panamá y Cartaginés de Costa Rica.

Alajuelense se eximió de esa primera ronda y quedó sembrado directamente en los octavos de final como uno de los premios recibidos por ganar la Copa Centroamericana de Concacaf (torneo del que es tricampeón).

Su rival salió del emparejamiento entre LAFC y el Real España dirigido por el técnico costarricense Jeaustin Campos, donde el cuadro californiano avanzó con un global de 7-1(doble victoria de 6-1 en la ida en Honduras y 1-0 en la vuelta) .

Así se ubican en el mapa los 16 equipos que se mantienen en competencia en la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Un club de Costa Rica (Alajuelense), cinco de México (América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca), ocho de Estados Unidos (Philadelphia Union, LAFC, Nashville, Inter Miami, LA Galaxy, San Diego, Sounders y Cincinnati), uno de Canadá (Vancouver Whitecaps, (pero que compite en la MLS) y uno de Jamaica (Mount Pleasant) son los que buscan el pase a los cuartos de final de Concachampions.

Formato de competencia

La Copa de Campeones Concacaf 2026 continúa con los octavos de final, en los que 16 clubes competirán en ocho series de ida y vuelta.

Cada enfrentamiento se disputará en dos partidos, con el marcador global determinando qué club avanza.

Los ocho ganadores darán un paso firme a los cuartos de final, seguidos por las semifinales, ambas instancias también disputadas en series de ida y vuelta.

Esta competencia concluirá con la final el 30 de mayo de 2026, que se disputará a partido único para coronar al campeón de la región.

El ganador de la Copa de Campeones Concacaf 2026 asegurará su clasificación para la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2029, así como para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.

Según indicó la Confederación en un comunicado, el cupo para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA representa uno de los cuatro lugares asignados para Concacaf, con el campeón de la Copa de Campeones 2025, Cruz Azul, ya ocupando una de esas posiciones.

Datos de interés sobre la Copa de Campeones de Concacaf Los juegos de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf se jugarán entre martes, miércoles y jueves; mientras que la próxima semana terminarán de resolverse las series.

Recuerde que el gol de visita funge como criterio de desempate, y que en caso de ser necesario, habría tiempos extra y penales.

Partidos de ida en octavos de final

Martes 10 de marzo

Philadelphia Union vs. América, 5 p. m.

Monterrey vs. Cruz Azul, 7 p. m.

LAFC vs. Alajuelense, 9 p. m.

Miércoles 11 de marzo

Nashville vs. Inter Miami, 5:30 p. m.

LA Galaxy vs. Mt. Pleasant, 7:30 p. m.

San Diego vs. Toluca, 9:30 p. m.

Jueves 12 de marzo

FC Cincinnati vs. Tigres, 6 p. m.

Whitecaps vs. Sounders, 8 p. m.

Así son las llaves de competencia de la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Partidos de vuelta en octavos de final

Martes 17 de marzo

Alajuelense vs. LAFC, 7 p. m.

Cruz Azul vs. Monterrey, 9 p. m.

Miércoles 18 de marzo

Inter Miami vs. Nashville, 5 p. m.

América vs. Philadelphia Union, 7 p. m.

Sounders vs. Whitecaps, 9 p. m.

Toluca vs. San Diego, 9 p. m.

Jueves 19 de marzo

Mt. Pleasant vs. LA Galaxy, 5 p. m.

Tigres vs. Cincinnati, 7 p. m.

Así serán los cuartos de final en Concachampions

Ganador Toluca / San Diego vs. Ganador Mt. Pleasant / LA Galaxy.

Ganador Monterrey / Cruz Azul vs. Ganador Alajuelense / LAFC.

Ganador Inter Miami / Nashville vs. Ganador América / Philadelphia Union.

Ganador Tigres / Cincinnati vs. Ganador Sounders vs. Vancouver Whitecaps.

