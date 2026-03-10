Óscar Ramírez se acordó en Los Ángeles de Ignacio Santos en Teletica: vea lo que dijo

Óscar Ramírez dio una pista de que veía a Ignacio Santos en el programa ¿Quién quiere ser millonario?

Óscar Ramírez respondía preguntas en la sala de prensa del BMO Stadium, en los Ángeles, California, a pocas horas de que Liga Deportiva Alajuelense juegue el partido de ida contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Entre consulta y consulta, una de las interrogantes fue que si priorizará más la zona defensiva para este martes 10 de marzo, tomando en cuenta que su rival es muy ofensivo.

Óscar Ramírez dio una respuesta en la que hasta se acordó del exdirector de Telenoticias, Ignacio Santos. ¿Cómo? ¿Y por qué? Pues pareciera que el técnico de la Liga es seguidor del programa ¿Quién quiere ser millonario?

El “Macho” dijo que en Alajuelense entienden y saben a lo que se van a enfrentar y que eso es lo importante. En cuanto a LAFC indicó que es un club muy versátil, con velocidad y que también tiene su parte combinativa de lograr alcanzar zonas importantes.

Lo definió como un equipo muy completo y reiteró que en la Liga saben a lo que van.

Pronosticó que el juego de este martes en Los Ángeles tendrá sus fases defensivas y ofensivas, por lo que hay que saber llevar el ritmo del partido, con balón o sin él.

Cree que todo lo dirá al partido y también sabe que deben cuidarse en las jugadas de balón parado.

“Que es una manera de resolver partidos cerrados, entonces será el partido que lo dirá, pero como es cierto que defensivo y ofensivo, lo intentaremos que sea 50-50, puro Ignacio Santos”, afirmó Óscar Ramírez.

Eso desató algunas risas entre quienes prestaban atención a las palabras del “Macho” en esa rueda de prensa en la casa de LAFC, en Los Ángeles.

