Periodista colapsa emocionalmente al reportar secuestro y tortura de mariachis: ‘El grito del músico es desgarrador’

El periodista Luis Cárdenas se manifestó molesto y preocupado por la crueldad con que torturaron a un mariachi en México.

El periodista mexicano Luis Cárdenas, del medio MVS Noticias, colapsó emocionalmente en vivo, al presentar la lamentable noticia del secuestro y tortura de seis integrantes de un grupo de mariachis en su país. A los músicos los golpearon y los quemaron, según información del periódico El Universal.

Cárdenas, mientras daba la noticia en su programa, se mostró visiblemente afectado por la información. “Acabo de ver algo que no quiero compartirle... Perdón, deme un momento, es que estoy tratando de entender qué diablos está pasando”, manifestó el comunicador, mientras se llevó sus manos a la cabeza en una reacción intensa a lo que estaba por decir.

A continuación leyó la noticia de que varias personas fueron arrestadas por un ataque a un grupo musical en la Alcaldía Iztapalapa. Según explicó Cárdenas, los detenidos contrataron a la agrupación y cuando los artistas llegaron al lugar fueron torturados, golpeados y quemados.

“El video, que digo que me acaba de dar en la torre, es el de un músico desnudo en el suelo y luego uno de estos enfermos mentales le pone gasolina alrededor y prende fuego y lo quema. El grito del músico es desgarrador, es un ‘no’ suplicante, plañidero... jodido”, expresó Cárdenas.

LEA MÁS: ¡Macabro caso! Contrataron a un mariachi y luego torturaron y secuestraron a los músicos

Luego se cuestionó las razones del crimen: “¿Los torturaron para robarles los instrumentos musicales? Valen una lana (dinero), sí, pero no tanto, no sé si realmente ese fue el móvil. ¿O más bien los contrataron para torturarlos porque les gusta torturar gente, porque están enfermos?”, dijo.

Y agregó al final: “Dudo que los hayan contratado para robarles las guitarras y el acordeón. Parece que los contrataron para quemarlos. Estamos mal”.

Tortura y golpes a los mariachis

La policía detuvo a cinco personas señaladas como los responsables, tras hallar a las víctimas en una zona boscosa de Tlalpan. Según trascendió, en las primeras indagatorias, los cinco detenidos pertenecen al grupo delictivo identificado como Los Malportados y tres de ellos son menores de edad.

Las primeras investigaciones detallan que el conflicto empezó porque se negaron a pagarle a los músicos, a quienes contrataron para amenizar una fiesta en la alcaldía Iztacalco. Se les decomisó un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles, 100 dosis de aparente cocaína y diferentes identificaciones.

Los músicos fueron encontrados heridos y golpeados en la calle Silos y su esquina con Andador Caporal 2, de la Colonia Narciso Mendoza, en la Alcaldía Tlalpan.

Los policías hicieron contacto con seis hombres, dos de ellos con evidentes lesiones por quemaduras, por lo cual solicitaron los servicios de emergencia. Los paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron a los hombres de 35 y 31 años de edad con quemaduras en el 80% y el 25% del cuerpo, respectivamente, por lo que rápidamente fueron llevados a un hospital.

Además, los paramédicos revisaron a las otras personas de 31, 27, 22 y una más que no proporcionó sus datos, con golpes en diferentes partes del cuerpo y policontundidos, sin requerir traslado hospitalario.

Los afectados refirieron que pertenecen a un mariachi, y el sábado por la tarde fueron contratados para tocar en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, cuando terminaron con el tiempo de presentación, fueron retenidos en el sitio donde los habitantes los agredieron físicamente y le provocaron quemaduras a algunos de ellos.

Los hombres agregaron que, la noche del domingo 26 de octubre, los subieron a una camioneta color negro y los abandonaron en dicha ubicación donde pidieron apoyo a través del número de emergencias 9-1-1. Por tal razón, los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte, realizaron el videoreplay de las cámaras de vigilancia para identificar la camioneta señalada.

LEA MÁS: ¡Macabro caso! Contrataron a un mariachi y luego torturaron y secuestraron a los músicos

Fue así que los operadores del C2 Norte la ubicaron cuando circulaba en la avenida Canal de Tezontle, por lo que los policías en campo rápidamente se dirigieron al sitio y sobre dicha vialidad, a la altura del Circuito Interior, en la Colonia Infonavit Iztacalco, de la Alcaldía Iztacalco, la interceptaron y requirieron a sus tripulantes para una revisión preventiva.

Por lo anterior, los hombres de 43, 35, 17, 16 y 14 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo decomisado y la camioneta con placas de circulación del Estado de México, fueron puestos a disposición del agente del ministerio público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.