Viva

Famosa cantante de cumbia y vallenato fue asesinada en su casa

La artista era reconocida por formar parte de varios grupos en Nuevo León, México. Los hechos siguen en investigación por parte de las autoridades

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.

La violencia en México sigue provocando luto y dolor en la música. Hace unos días trascendió el asesinato a plena luz del día del cantante Ernesto Barajas, fundador del grupo Enigma Norteño. Ahora, se confirma la muerte de la intérprete de cumbia colombiana Lucero Aglae Armenta Cavazos, conocida como La Wera, también en un ataque armado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La WeraLucero Armenta Cavazos
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.