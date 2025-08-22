Famosa cantante de cumbia y vallenato fue asesinada en su casa

La violencia en México sigue provocando luto y dolor en la música. Hace unos días trascendió el asesinato a plena luz del día del cantante Ernesto Barajas, fundador del grupo Enigma Norteño. Ahora, se confirma la muerte de la intérprete de cumbia colombiana Lucero Aglae Armenta Cavazos, conocida como La Wera, también en un ataque armado.

Según medios mexicanos como Milenio, El Heraldo y Telediario, la artista sudamericana era famosa por ser voz de la cumbia colombiana y el vallenato, y residía en la localidad de Nuevo León, México.

La mujer perdió la vida el martes 19 de agosto en un suceso que ha conmocionado no solo a la comunidad, sino a la música. Según informaciones preliminares, un hombre ingresó a la casa de la cantante, la obligó a salir a la calle y tirarse al suelo para luego dispararle en dos ocasiones.

La cantante Lucero Aglae Armenta Cavazos, conocida como La Wera, era muy querida en su círculo de amigos y colegas. La intérprete de cumbia y vallenato fue asesinada de dos balazos, en Nuevo León, México. (Facebook)

La Wera, de 35 años, estaba en su casa junto a una amiga, quien inmediatamente llamó a los servicios de emergencia y a las autoridades.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, luto y cariño hacia la cantante. Amigos y conocidos dedicaron palabras para la artista. “Qué bonito fue haber coincidido en esta vida contigo. Lamentable cómo te arrebataron la vida”, “Mi hermosa niña, el amor platónico del mundo. Te voy a extrañar mucho”, “Te quedas en mi corazón por siempre con esa humanidad, esa sonrisa, esa alegría, esa solidaridad y gran amor que te distinguía”; fueron algunos de los posteos en honor a la intérprete.

LEA MÁS: Asesinan a cinco músicos de grupo de música norteña; los cuerpos aparecieron calcinados

Los hechos aún están en investigación por parte de las autoridades.

Muertes violentas en la música mexicana

La música en México se ha visto enlutado con varias muertes violentas. Recordamos a Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, quien fue asesinado en el 2006 a los 27 años; a Sergio Gómez (de K-Paz de la Sierra), a quien ejecutaron en el 2007 luego de ser secuestrado y torturado; a esta lista se suman los 17 integrantes del grupo Kombo Kolombia que fueron secuestrados y asesinados en el 2013 a manos del cártel de Los Zetas.

Otras muertes recordadas son las de cinco músicos del Grupo Fugitivo después de que los secuestraran y asesinaran; por este hecho, señalaron a un cártel de Tamaulipas. Además, Sergio Vega fue asesinado en el 2010 tras recibir amenazas de muerte.

La cantante Lucero Aglae Armenta Cavazos, famosa como La Wera, fue atacada en su casa. Falleció inmediatamente frente a una amiga. (Facebook)

En el 2021, el cantante Alex Quintero fue asesinado durante una fiesta privada en Sonora, y Luis Mendoza murió junto a su hermano en el 2019 después de que fueran atacados con más de 100 disparos contra su automóvil.

Zayda Peña falleció en el 2007 después de ser atacada en un hospital de Tamaulipas, tras sobrevivir a un primer atentado. El más reciente registro de una muerte violenta es la de Ernesto Barajas, del grupo Enigma Norteño, quien fue víctima de un ataque armado.

LEA MÁS: Kevin Hernández, Chalino Sánchez y la trágica lista de asesinatos en la música regional mexicana