¡Macabro caso! Contrataron a un mariachi y luego torturaron y secuestraron a los músicos

Los sospechosos de torturar a los integrantes del mariachi serían parte de una agrupación delictiva conocida como Los Malportados.

Un macabro caso estremece México. De acuerdo con las autoridades, seis integrantes de un mariachi habrían sido secuestrados y torturados por las personas que los contrataron para una fiesta.

Recientemente, la policía detuvo a cinco personas señaladas como los responsables, tras hallar a las víctimas en una zona boscosa de Tlalpan. Según trascendió, en las primeras indagatorias, los cinco detenidos pertenecen al grupo delictivo identificado como Los Malportados y tres de ellos son menores de edad.

Las primeras investigaciones detallan que el conflicto empezó porque se negaron a pagarle a los músicos, a quienes contrataron para amenizar una fiesta en la alcaldía Iztacalco. Se les decomisó un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles, 100 dosis de aparente cocaína y diferentes identificaciones.

Los músicos fueron encontrados heridos y golpeados en la calle Silos y su esquina con Andador Caporal 2, de la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

Los policías hicieron contacto con seis hombres, dos de ellos con evidentes lesiones por quemaduras, motivo por el cual solicitaron los servicios de emergencia. Los paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron a los hombres de 35 y 31 años de edad con quemaduras en el 80 y el 25 por ciento del cuerpo, respectivamente, por lo que rápidamente fueron llevados a un hospital.

Además, los paramédicos revisaron a las otras personas de 31, 27, 22 y una más que no proporcionó sus datos, con golpes en diferentes partes del cuerpo, y policontundidos, sin requerir traslado hospitalario.

Los afectados refirieron que pertenecen a un mariachi, y el sábado por la tarde fueron contratados para tocar en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, cuando terminaron con el tiempo de presentación, fueron retenidos en el sitio donde los habitantes los agredieron físicamente y le provocaron quemaduras a algunos de ellos.

Los hombres agregaron que, la noche del domingo 26 de octubre, los subieron a una camioneta color negro y los abandonaron en dicha ubicación donde pidieron apoyo a través del número de emergencias 911. Por tal razón, los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte, realizaron el videoreplay de las cámaras de vigilancia para identificar la camioneta señalada.

Fue así que los operadores del C2 Norte la ubicaron cuando circulaba en la avenida Canal de Tezontle, por lo que los policías en campo rápidamente se dirigieron al sitio y sobre dicha vialidad, a la altura del Circuito Interior, en la colonia Infonavit Iztacalco, de la alcaldía Iztacalco, la interceptaron y requirieron a sus tripulantes para una revisión preventiva.

Resultado de dicha acción, los oficiales decomisaron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 bolsitas de plástico color morado con un polvo blanco similar a la cocaína, y 11 identificaciones personales, entre ellas una de una institución de procuración de justicia, y cuatro tarjetas bancarias.

Por lo anterior, los hombres de 43, 35, 17, 16 y 14 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo decomisado y la camioneta con placas de circulación del Estado de México, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.