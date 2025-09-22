Hallan muertos en México a dos artistas colombianos del género urbano

Regio Clown y B-King destacaron en la música urbana colombiana. Los artistas fueron hallados sin vida en México.

La tarde de este lunes 22 de setiembre, la Fiscalía del Estado de México confirmó que fueron hallados muertos los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King), y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, informó El País de España.

Ambos habían sido reportados como desaparecidos; la última vez que se les vio fue el 16 de setiembre.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, había solicitado a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para encontrar a los intérpretes de música urbana.

El Universal de México informó que la fiscalía local realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que el último paradero de los colombianos habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General.

Las causas del suceso todavía se encuentran en investigación, aunque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en sus redes sociales que fue un asesinato.

“Asesinaron a nuestra juventud en México”, dice presidente de Colombia

El presunto asesinato de los artistas colombianos, reportado por Petro, hizo que el mandatario se lamentara públicamente.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México”, comentó en X.

Regio Clown era un DJ de 35 años, perteneciente a la comunidad LGBT+. (Instagram)

En un posteo con varios errores, Petro denunció lo que llamó “mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina”.

¿Quién eran B-King y Regio Clown?

Bayron Sánchez Salazar (nombre real de B-King) era un cantante urbano 31 años. Nació en Colombia, en el distrito de Santander, pero fue criado en Medellín.

B-King nació en Santander, Colombia, pero fue criado en Medellín, en esa ciudad inició sus pasos en el reguetón. (El Universal/GDA/México)

Fue justo en esta ciudad donde se inició en el mundo del reguetón. Entre sus sencillos más conocidos están Destino, Qué rico besarnos, Me necesitas y Made in Cali.

Además de sus temas, su relación con la DJ colombiana, Marcela Reyes, lo puso en el ojo público.

En los días previos a la desaparición, B-King compartió un mensaje dedicado al público mexicano para agradecer por el recibimiento que le dieron en su primer concierto en el país.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, conocido artísticamente como Regio Clown, era un DJ de 35 años, perteneciente a la comunidad LGBT+.

En sus redes sociales, Herrera se había definido como músico, empresario y coach, por lo que gran parte de su contenido se trataba sobre amor, espiritualidad y buscar la paz.

Al igual que B-King, Clown dejó testimonio sobre su visita a México, en medio de las celebraciones de la independencia. Su última publicación está fechada hace cinco días y desde entonces se mantuvo inactivo.