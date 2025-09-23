Este alarmante mensaje apareció cerca del cuerpo de artista colombiano hallado muerto en México

El artista colombiano B-King apareció muerto en la capital de México. Su compañero Regio Clown tuvo el mismo destino fatídico.

La tragedia estremece a México y Colombia, debido a un extraño caso en el que se investiga la reciente muerte de dos artistas cafeteros, cuyos cuerpos aparecieron este lunes 22 de setiembre en Ciudad de México, tras varios días de haber sido reportados como desaparecidos.

De acuerdo con información preliminar, los reggaetoneros B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez cerca de un gimnasio en la zona de Polanco, en Miguel Hidalgo. Finalmente, fueron hallados en las goteras de Ciudad de México, cerca al municipio de Chalco.

La investigación apenas empieza, pero ya salió a la luz un preocupante mensaje que fue hallado a poca distancia del cuerpo de B-King. El medio mexicano El Gráfico, filial de El Universal, reportó la existencia de un cartel aparentemente firmado por un grupo de crimen organizado conocido como Familia Michoacana.

Luego de este hallazgo, la unidad investigativa del diario colombiano El Tiempo logró determinar lo escrito en el cartel, el cual tenía letras borrosas por humedad. En este, se señalaba a los dos colombianos como “vendedores y chapulines”.

Además, llevaba la firma La F.M., haciendo alusión al cartel Familia Michoacana.

Nexo con alias Fritanga

Camilo Torres Martínez, alias Fritanga y excapo del clan del Golfo, fue enviado a una cárcel en Estados Unidos en 2013. (El Tiempo/ Colombia/ GDA)

Según la Policía de Colombia, B-King era pariente de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, excapo del clan del Golfo y quien terminó de pagar una condena en Estados Unidos en 2019.

En entrevista con el programa Lo sé Todo, B-King dijo ser sobrino de alias Fritanga: “Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací”.

“Es una persona muy caritativa, seguramente es el Robin Hood para muchas personas en Colombia", indicó en la entrevista.

“Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecha porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasaron muchas cosas que no tenían que pasar, como extinción de dominio, cosas que no tenían que ver con lo que lo implicaban a él ni con nosotros. Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar”, señaló.

“Apoyo moral siempre hubo, pero a nosotros nos hicieron extinción de dominio. De ahí para adelante todo ha sido con sudor y con las ganas mías”, puntualizó el artista.

Con respecto al crimen de los dos artistas colombianos, el presidente Gustavo Petro se pronunció por medio de una publicación en la red social X (antes Twitter).

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina.

“Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió.

Autoridades en México le dijeron a El Tiempo de Colombia que estaban en constante intercambio de mensajes con la policía colombiana para tratar de esclarecer los hechos.