Este alarmante mensaje apareció cerca del cuerpo de artista colombiano hallado muerto en México

Los reggaetoneros colombianos B-King y Regio Clown fallecieron en extrañas condiciones durante una visita a suelo mexicano

Por El Tiempo / Colombia / GDA, Juan Pablo Sanabria, y Jessica Rojas Ch.
B-King
El artista colombiano B-King apareció muerto en la capital de México. Su compañero Regio Clown tuvo el mismo destino fatídico. (El Universal/GDA/México)







Regio ClownB-King
