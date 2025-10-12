Viva

Asesinan a famoso diseñador de modas en México: ¿Quién era y qué se sabe del ataque?

El hecho ocurrió la noche de este sábado 11 de octubre en la ciudad de Moroléon, Guanajuato

Por Jessica Rojas Ch. y El Universal/México/GDA
Edgar Molina violencia en México asesinato
Al diseñador de modas mexicano Edgar Molina lo atacaron varios hombres armados. Su cuerpo sin vida fue hallado dentro de una camioneta que quedó varada en la calle. (Facebook)







Édgar MolinaMéxico
