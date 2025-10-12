Asesinan a famoso diseñador de modas en México: ¿Quién era y qué se sabe del ataque?

Al diseñador de modas mexicano Edgar Molina lo atacaron varios hombres armados. Su cuerpo sin vida fue hallado dentro de una camioneta que quedó varada en la calle.

Un crimen más sacude a México, esta vez con el asesinato de otro famoso. En los últimos meses, el país azteca ha registrado una creciente violencia en contra de personalidades reconocidas de la farándula tanto mexicana como internacional.

La noche del sábado 11 de octubre un grupo de hombres armados asesinaron a tiros al diseñador de modas Edgar Molina, reconocido por su amplia trayectoria en la moda de su país.

De acuerdo con El Universal de México, la noche del sábado se reportó al servicio de emergencias 9-1-1 una balacera entre las calles Tlaxcala y Veracruz de la ciudad de Moroleón, Guanajuato.

Al llegar a la zona, autoridades encontraron una camioneta marca Toyota color gris en medio de la calle; en el interior fue hallado el cuerpo sin vida de Edgar Molina y a su lado, una mujer herida por proyectiles, quien logró ser estabilizada y transportada a un hospital. Se presume que el ataque fue perpetrado por un grupo de hombres fuertemente armados.

LEA MÁS: Kevin Hernández, Chalino Sánchez y la trágica lista de asesinatos en la música regional mexicana

Hasta el momento no hay más detalles del suceso que acabó con la vida de Molina, quien tenía más de 15 años de trayectoria en el diseño de modas.

México sufre por la violencia, los famosos están en peligro

En este 2025 se ha escrito un capítulo muy oscuro en la historia de la violencia en México con las muertes de varios famosos del espectáculo y reconocidas figuras del medio.

En mayo se reportaron las muertes violentas del influencer El Fénix y de la también creadora de contenido Valeria Márquez; ambos fueron atacados a tiros. Ese mismo mes, murieron cinco integrantes del grupo Fugitivo, sus cuerpos aparecieron calcinados en la localidad de Reynosa.

En agosto perdieron la vida el cantante de regional mexicano Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño y la intérprete colombiana de cumbia y vallenato Lucero Aglae Armenta Cavazos.

Ernesto Barajas, cantante y fundador del grupo Enigma Norteño fue atacado a balazos a pleno día y en la calle. (Archivo)

La violencia siguió con más víctimas. Los artistas colombianos de música urbana B-King y Regio Clown también fueron asesinados; el más reciente hecho se dio este 10 de octubre, cuando se confirmó que el cantante argentino Fede Dorcaz sufrió un ataque armado.

LEA MÁS: Asesinan brutalmente a otro influencer en México: ¿Quién era y qué ocurrió?