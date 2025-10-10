Cantante que participaría en programa de baile de Televisa es asesinado en México

Fede Dorcaz, de 29 años, fue asesinado en la Ciudad de México en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

El cantante argentino Fede Dorcaz, de 29 años, quien participaría en el programa Las Estrellas bailan en Hoy, transmitido por el canal Las Estrellas de Televisa, fue asesinado en la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada este viernes 10 de octubre por el programa Hoy. “La familia de ‘Hoy’ lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia, Mariana Ávila“, se lee en una publicación de Instagram.

LEA MÁS: Asesinado Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar y otras celebridades en México

El programa agregó que Dorcaz y su novia formaban parte de las parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas bailan en Hoy. “Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, concluye el mensaje.

Hasta el momento, las causas del asesinato de Dorcaz no han sido esclarecidas. Según el diario El País, el presentador argentino Javier Ceriani mencionó que su compatriota habría intentado resistirse a un asalto a su vehículo. Sin embargo, las autoridades de seguridad no han ofrecido más detalles sobre lo ocurrido.

Otras versiones apuntan a que Dorcaz fue asesinado a tiros mientras circulaba en su vehículo. El artista, presuntamente, fue interceptado por hombres armados a bordo de motocicletas, quienes le dispararon directamente. Sin embargo, las autoridades investigan los hechos.

Andrea Legarreta y Galilea Montijo, junto con el resto del equipo de Hoy, dedicaron un aplauso en su memoria y manifestaron su conmoción ante la noticia, pues apenas unas horas antes el cantante argentino había estado en las instalaciones del programa ensayando con la actriz Felicia Mercado, también participante del reality, y con el exhabitante de La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury.

Fede, quien también se desempeñaba como modelo, expresaba con frecuencia su gratitud hacia México por considerarlo un país “lleno de oportunidades artísticas”. Así lo manifestó hace unos meses, durante una presentación en la Arena Monterrey, invitado por una estación de radio.

La emotiva despedida de su pareja

La cantante Mariana Ávila le dedicó un conmovedor mensaje de despedida: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo, y te amaré siempre”, escribió en redes sociales.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

¿Quién era Fede Dorcaz?

Dorcaz buscaba consolidar su carrera musical después de haber triunfado como modelo en pasarelas internacionales. Aunque le resultó difícil dejar su país y a sus padres —siendo hijo único— decidió perseguir sus sueños y aprovechar las oportunidades que México le ofrecía.

En su sitio web compartió su visión sobre la perseverancia y la disciplina en la vida artística: “Sé el esfuerzo que implica una carrera como esta, pero hay que dedicarle tiempo y ser constante. Muchas veces pienso que el destino existe, pero que también tenemos el PODER de cambiar ese destino con un arma tan poderosa como la disciplina. No hay nunca que dejar de intentarlo. Hay que ser perseverante para lograrlo, se trate de la música o de la vida. ¡Todos podemos!”.

En mayo de 2025, Fede Dorcaz apareció en la prestigiosa revista Rolling Stone, que lo presentó como “la estrella latina en ascenso lista para redefinir el pop latino global”. Dicho reconocimiento confirmaba que su talento estaba siendo notado por los grandes medios de la industria musical y que su carrera avanzaba con firmeza hacia el éxito que tanto anhelaba.

Violencia en México afecta a famosos

En México, la violencia contra artistas, influencers y cantantes, tanto nacionales como extranjeros, ha aumentado considerablemente entre 2024 y 2025.

En este periodo destacan los asesinatos de los músicos colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown), la influencer Valeria Márquez, el estilista e influencer Miguel de la Mora y el creador de contenido conocido como “El Chilango”.

Solo en 2025 se han registrado al menos once casos de influencers asesinados en el país norteamericano, muchos de ellos en circunstancias vinculadas al crimen organizado, relaciones personales de alto riesgo o en el contexto de la ola de violencia y feminicidios que afecta a la región.

La mayoría de estos hechos han ocurrido en grandes ciudades como Ciudad de México, Zapopan y Culiacán, alcanzando a figuras con notable proyección mediática y una fuerte presencia en redes sociales.

LEA MÁS: Asesinan a famoso cantante del regional mexicano a plena luz del día