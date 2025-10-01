Asesinado Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar y otras celebridades en México

Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, atendía en su salón a celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os.

El estilista y creador de contenido Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, fue asesinado la noche del lunes en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Entre sus clientas más destacadas se encontraba la cantante Ángela Aguilar.

De acuerdo con los reportes oficiales, el joven de 28 años acababa de salir de su salón de belleza, ubicado en esta exclusiva zona, cuando un sujeto que aparentemente lo esperaba en las afueras del local le disparó en repetidas ocasiones.

Hasta el momento, no hay detenidos por el homicidio y se desconocen los posibles móviles del crimen.

“Sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, escribió el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en su cuenta de X.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina abrieron una carpeta de investigación sobre el caso, que incluye el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona.

Tras el ataque, trascendió que el estilista había denunciado amenazas en 2024 y obtenido una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo “E”. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si esta persona es investigada o tiene alguna relación con el crimen.

Originario de Jalisco, Miguel de la Mora era propietario de dos salones de belleza —uno en Guadalajara y otro en Ciudad de México— y había creado su propia marca de extensiones de cabello. Entre sus clientas, además de Aguilar, también figuraba la cantante Kenia Os.

Horas después de conocerse el asesinato, Aguilar compartió un mensaje en sus redes sociales: “Qué duro aceptar que ya no estás Micky. Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más la necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba salir”, expresó la esposa del cantante Christian Nodal.

La intérprete de Qué Agonía aprovechó para agradecerle por su amistad y por los consejos que siempre le brindó.

Hace apenas cuatro días, el estilista había anunciado un sorteo en colaboración con la creadora de contenido mexicana Priscila Escoto, cuyo premio alcanzaba un valor de 200.000 pesos mexicanos (aproximadamente ¢5,4 millones).

Tras la noticia de su muerte, Escoto también le dedicó un mensaje: “Siempre te recordaré como el más trabajador, entregado y talentoso. 13 años dedicados a hacernos sentir bonitas y empoderadas. Tu talento, tus clientas y todo lo que lograste hablan por sí solas. Vuela alto mi Micky, extrañaré nuestros momentos en el salón. Sé que nadie logrará hacerlo como tú”, manifestó.