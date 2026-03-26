‘Noticias Repretel’ confirmó cambios con sus periodistas: ¿Qué pasará con Melissa Durán?

Melissa Durán es uno de los rostros más representativos de 'Noticias Repretel'.

Este jueves 26 de marzo, Noticias Repretel anunció una serie de cambios internos que afectarán tanto la conducción del espacio como el desarrollo de noticias.

El más fuerte de ellos es el despido de la experimentada comunicadora Djenane Villanueva, pero también el anuncio de la incorporación de Francesca Paniagua a su redacción.

En medio de los cambios, surge la duda de qué pasará con Melissa Durán, uno de los rostros más representativos del noticiero de canal 6. La empresa explicó el futuro de la periodista, quien era la encargada de conducir las ediciones matutina y meridiana todos los días.

Según Repretel, Durán asumirá a partir de este viernes 27 de marzo la conducción de las ediciones meridiana y estelar, por la noche.

En la nocturna, la coordinación estará a cargo de su colega Andrés Ramírez.