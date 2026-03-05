Melissa Durán sufre al dar una dolorosa noticia en vivo y hasta se le quiebra la voz: ‘Eso me rompe el corazón’

Melissa Durán, presentadora de 'Noticias Repretel' lamentó la situación que vivió una niña de siete años en Pérez Zeledón.

Pese a su amplia experiencia, la periodista Melissa Durán, rostro de Noticias Repretel, no pudo contener su tristeza al dar una noticia que estremeció a los costarricenses: el caso de una niña de siete años que fue lanzada a un basurero por un adulto.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, por lo que el noticiero de Canal 6 dio cuenta de la situación que sucedió en Pérez Zeledón.

Cuando Durán recibió el pase de su compañero Gustavo Díaz para comentar la noticia, la comunicadora no pudo esconder sus emociones y lamentó lo que pasó.

“Ojalá esa niña reciba ese amor que merece solo por existir. Yo la veo con el uniforme del kínder o la escuela y eso me rompe el corazón. Disculpen en casa, pero estoy segura de que ustedes sienten lo mismo”, expresó Durán.

Cabe destacar que la periodista es madre de una niña con una edad similar a la pequeña que sufrió la agresión.