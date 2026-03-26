Repretel despidió a Djenane Villanueva y este fue el motivo de su salida

Repretel sigue con cambios. Ahora, el canal da una de las noticias más fuertes al anunciar la salida de una destacada figura de la empresa que, además, es uno de los nombres más importantes del periodismo de Costa Rica.

Todo obedece, según comunicó la televisora, a un “remozamiento del noticiero” que involucra todo un ajuste de engranajes y movimientos de su equipo periodístico, el cual tendrá efecto desde este viernes 27 de marzo.

Djenane Villanueva ya no forma parte de Repretel. (Instagram)

Como consecuencia de esto, la experimentada periodista Djenane Villanueva fue despedida de Repretel.

“Reconocemos y valoramos el aporte de Djenane Villanueva, así como el compromiso demostrado a lo largo de su trayectoria con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, dijo Randall Rivera, director de Noticias Repretel, en un comunicado.

Djenane tiene casi cuatro décadas de experiencia en la comunicación y, además de su rol en la televisora de La Uruca, ofrece sus servicios para la cadena internacional CNN. Ella llegó al noticiero de Canal 6 en 2014, tras varios años de ser el rostro del desaparecido NC Once.

La Nación contactó a Villanueva para obtener una reacción sobre su salida. No obstante, de momento no contestó a las llamadas hechas a su celular ni a los mensajes enviados por WhatsApp.

Cambios en Repretel

La periodista Francesca Paniagua se suma a la redacción de Noticias Repretel. (Cortesía Repretel)

Por otra parte, el telenoticiero incorporó a su redacción a la periodista Francesca Paniagua. Además, Laura Solórzano, quien se desempeñaba como reportera, asumirá como presentadora de la edición matutina.

Melissa Durán tendrá a cargo la edición estelar del noticiario, que ahora será coordinado por el periodista Andrés Ramírez.

“Cada uno de estos profesionales aporta experiencia, criterio periodístico y un compromiso sólido con los valores que caracterizan a Noticias Repretel”, detalló Annette Mejías, Gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Grupo Repretel.