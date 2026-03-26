Viva

Repretel despidió a Djenane Villanueva y este fue el motivo de su salida

La televisora anunció varios cambios en su equipo periodístico

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Repretel sigue con cambios. Ahora, el canal da una de las noticias más fuertes al anunciar la salida de una destacada figura de la empresa que, además, es uno de los nombres más importantes del periodismo de Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelDjenane Villanueva
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.