Carlos Serrano y su adiós definitivo a Deportes Repretel: ‘Y un día fue la última vez’ (video)

El periodista Carlos Serrano ya cerró definitivamente su etapa como comunicador en Deportes Repretel y muy pronto se enfrentará al nuevo reto como jefe del programa Las historias, de Canal 11.

La edición matutina del noticiero de Canal 6, transmitida este martes 24 de marzo, fue la última vez que Serrano presentó la sección deportiva. El adiós fue emotivo y así lo dejó ver el periodista en un video que publicó en sus redes sociales, en el que mostró algunas imágenes de su adiós a esas cámaras.

“Y un día fue la última vez presentando la sección deportiva de Noticias Repretel. Y así pasa en todo, un día es ‘la última vez’ y muchas veces ni cuenta nos damos, simplemente llega”, escribió Serrano en el singular posteo, que acompañó con la canción The Climb, de Miley Cyrus.

Así se despidió Carlos Serrano de Deportes Repretel

Hace unos días, el comunicador sorprendió al dar la noticia de que se alejará del periodismo deportivo para asumir nuevas oportunidades frente al programa nocturno, enfocado en historias.

Contó que fue Pablo Guzmán, su jefe en Deportes Repretel, fue quien le propuso el cambio. En ese entonces, aprovechó el momento para agradecerle al público que lo siguió en su trabajo en cobertura deportiva, mayormente en fútbol.