Periodista Carlos Serrano cumple cinco años en Repretel: ‘¿Cuánto más en esto?’, se pregunta

El periodista deportivo de Repretel, Carlos Serrano , cumplió cinco años en el canal de La Uruca. Durante ese tiempo vivió numerosas experiencias que lo llevaron a reflexionar sobre su futuro, aunque mantiene un profundo agradecimiento por lo alcanzado.

Serrano publicó una fotografía en el set de Deportes Repretel y acompañó la imagen con un texto en el que invitó a valorar el presente antes de preocuparse por lo que viene.

“A diario me lo cuestiono: ¿Cuánto más en esto? Pero más allá del futuro, es valorar el presente, y hoy ya son 5 años de estar en Repretel", inició el posteo.

También dijo estar “agradecido por cada oportunidad de crecimiento, por cada vivencia con un grupo humano espectacular, por cada transmisión, programa, noticiero o cualquier vía en la que el trabajo salió a relucir”, expresó.

El periodista Carlos Serrano ha participado en programas como 'Acceso Total', '120 Minutos', 'Área de Fuego' y coberturas con Deportes Repretel. (Instagram Carlos Serrano/Instagram Carlos Serrano)

Agregó que son decenas de experiencias que llevará de por vida. Para él, cumplir cinco años refleja que el esfuerzo, la constancia y la disciplina resultaron claves para abrirse camino en el medio.

El comunicador inició su carrera en 2020, en plena pandemia. Desde entonces formó parte de programas como Acceso Total, 120 Minutos y Deportes Repretel. También participó en transmisiones especiales, coberturas internacionales, Juegos Olímpicos, finales y partidos de la Selección Nacional.

Serrano cerró su mensaje con palabras cargadas de emoción y dejó abierta la posibilidad de un cambio en su trayectoria.

“Puede que pronto llegue el final de este camino, o puede que sean algunos años más aquí, pero siempre será un espacio que llevaré eternamente en el corazón. ¡Gracias por estos cinco años!”, concluyó.