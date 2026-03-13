Carlos Serrano quedará fuera de Deportes Repretel y este será su nuevo rumbo laboral

El periodista Carlos Serrano afrontará un fuerte cambio en su carrera, pues quedará fuera de Deportes Repretel, donde se desempeñó por varios años, según confirmó la televisora.

Serrano dejará el equipo deportivo, pero ya tiene asegurado su próximo destino laboral que estará dentro de la misma empresa.

Aunque todavía no se detalló a partir de cuándo empezará en este nuevo rol, el joven comunicador asumirá como jefe del programa Las historias.

“Me siento súpercontento, fue una decisión en la que aposté por el crecimiento personal y profesional porque dejo un poco de lado mi pasión de niño. Lo asumo con la convicción de que tenemos muchos retos por cumplir como equipo, y le sacaremos provecho al potencial que hay en el programa y en el grupo de trabajo”, expresó Serrano en un comunicado difundido por Repretel.

Eso sí, quienes sean seguidores del picante de sus fuertes intervenciones en 120 Minutos pueden estar tranquilos, pues Carlos continuará siendo parte del programa.

Además, la empresa recalcó que también participará de algunas transmisiones deportivas.

Por otra parte, el experimentado periodista Eric Gassmann retornará a la sección de Deportes, como coordinador del equipo de producción.

“Estoy muy contento de regresar a Deportes y luego de estar por 14 años en Exa FM, para poder dar este paso en la producción de Deportes Repretel y a hacer periodismo que es mi pasión. Esta nueva etapa la tomo con mucha alegría y asumo el reto con mucho profesionalismo”, afirmó.