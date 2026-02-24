El encontronazo entre Harrick McLean y Carlos Serrano tiene nuevo capítulo al aire: esto sucedió

Carlos Serrano y Harrick McLean volvieron a verse las caras en '120 Minutos', tras un fuerte encontronazo.

Un día después de la acalorada discusión entre Harrick McLean y Carlos Serrano, que se dio en el programa 120 Minutos, de Monumental, el programa volvió a salir al aire sin polémica, con análisis e invitados especiales, pero también con algo más.

Ahora, la pelota estuvo del lado de McLean, quien luego de enojarse por las descalificaciones de Serrano contra su forma de narrar, descubrió que tenía cómo tomar revancha.

Antes de una pausa comercial, Carlos le consultó si iría a una mejenga que tienen en la noche. Harrick confirmó que iría y hasta fungiría de técnico, por lo cual sería el encargado de decidir quiénes juegan.

Fue entonces que Rodolfo Mora lanzó la pregunta picante “¿Usted tiene el valor para sacar a Carlos Serrano de la titular?“.

A lo que Harrick McLean contestó con fisga: “¡Qué! A Carlos Serrano, a Juan Querendón, al hijo del carnicero".

El que ríe de último, ríe mejor. Que lo diga McLean. (Marvin Caravaca)

Seguidamente, Mora siguió incisivo o “metiendo carbón”, como se dice popularmente, y le recordó el episodio de ayer. “Porque el señor lo trata de poco profesional, lo hace viral en redes sociales y lo va a venir a poner hoy de titular”, expresó.

Acorralado, y temiendo que tendría que ver el partido de la banca, Serrano sacó la espuela y propuso un arreglo “bajo la mesa”.

“Harrick, hagamos la del Caya hace unos años, usted sabe qué le puedo dar”, dijo Carlos, mientras que Rodolfo Mora acabó con el misterio: ¿Qué, unos vinitos?

Sin confirmar lo dicho por Mora y entre risas, Serrano insistió en que podrían negociar y,de inmediato, Harrick McLean sentenció: “Eso me sirve, vamos a la pausa, ya venimos”.

¿Tomará venganza McLean y dejará a Serrano sentado esta noche? Eso está por verse. Lo cierto es que este diálogo dejó ver que los conflictos en 120 Minutos son flor de un día y que, al final, no se guardan rencores.