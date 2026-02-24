Viva

El encontronazo entre Harrick McLean y Carlos Serrano tiene nuevo capítulo al aire: esto sucedió

Ambas figuras de ‘120 Minutos’ volvieron a tener un inesperado y curioso diálogo en el programa

Por Juan Pablo Sanabria y Fanny Tayver Marín
Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
Carlos Serrano y Harrick McLean volvieron a verse las caras en '120 Minutos', tras un fuerte encontronazo. (Marvin Caravaca)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

