Carlos Serrano se despide así de Deportes Repretel: ‘Me conocieron en una etapa de malcriado o peleón’

El periodista deportivo Carlos Serrano se ha destacado por sus comentarios picantes en programas deportivos. El comunicador dejará Deportes Repretel para asumir un nuevo reto laboral en 'Las historias'.

El periodista Carlos Serrano dejará de ser rostro de Deportes Repretel para asumir un reto profesional muy diferente a la cobertura futbolística y deportiva para televisión.

El comunicador ahora será el jefe del programa Las historias, de Canal 11, por lo cual se mantiene dentro de la planilla de Repretel.

La noticia la confirmó la empresa este jueves 12 de marzo, pero horas después de anunciar el cambio, el propio Serrano aprovechó sus redes sociales para despedirse del público deportivo, agradecerles a sus compañeros y explicar cómo afronta su nuevo reto.

Carlos Serrano se despidió así del público de Deportes Repretel

Serrano, quien se ha destacado por sus picantes comentarios en programas deportivos, reconoció en el video que publicó que algunos televidentes lo conocieron en una etapa de “malcriado o peleón”, pero que su verdadera esencia está en “ser un buen ser humano”.

“Finalmente llegó el momento de despedirme, de agradecerle a todo el equipo de Deportes Repretel, a mis compañeros, a los que fueron parte de mis seis años en deportes”, manifestó el comunicador.

Explicó que asume un reto profesional que para él implica crecimiento y que fue Pablo Guzmán, su jefe en deportes, quien le propuso la nueva oportunidad en primera instancia.

“Me voy muy feliz para intentar dar lo mejor de mí, para aportar un liderazgo positivo y algo que pueda potenciar al equipo, al gran equipo de trabajo que tenemos”, expresó.

Serrano manifestó que seguirá participando en el programa 120 minutos y aprovechó para invitar a sus seguidores a continuar viendo su trabajo en Las historias. “Yo sé que algunos me conocieron en una etapa de malcriado o peleón, pero créanme que mi verdadera esencia está en ser un buen ser humano, en ser una buena persona. Siempre invitados desde ya a formar parte de nuestra familia a partir de ahora en Las historias”, comentó.