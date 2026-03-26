‘Noticias Repretel’ anunció despidos e incorporaciones: ella es la nueva ficha de Canal 6

Las salidas e incorporaciones en 'Noticias Repretel' se anunciaron este jueves 26 de marzo y se aplicarán a partir de mañana viernes 27.

Este jueves 26 de marzo, Repretel sacudió al público televidente con el anuncio del despido de Djenane Villanueva, icónica periodista de Noticias Repretel. No obstante, la empresa también aprovechó para presentar a la nueva ficha del programa.

“Noticias Repretel, como parte de su proceso continuo de fortalecimiento editorial y evolución de sus contenidos informativos, anuncia una serie de nombramientos estratégicos dentro de su equipo de periodistas, orientados a potenciar la calidad, el rigor y la cercanía con sus audiencias”, explicó la compañía en una nota que publicaron en su sitio web.

Sobre el adiós a Villanueva, manifestaron su agradecimiento a la labor realizada por la experimentada comunicadora. “Su trabajo dejó una huella significativa en el desarrollo de los contenidos, nuestro noticiero y en la audiencia”, se lee en la nota.

El nuevo rostro de Noticias Repretel y más cambios

Francesca Paniagua es la nueva ficha de 'Noticias Repretel'. (Repretel.com/Captura)

Repretel confirmó que la periodista Francesca Paniagua se incorpora a la redacción del noticiero como nueva ficha del espacio. Además, Laura Solórzano se integra a la edición matutina que presentará en compañía de Roberto Brenes.

En otros cambios, destacan que Melissa Durán, quien se encargaba de las ediciones matutinas y meridiana, ahora pasará a presentar el noticiero al mediodía y el estelar por las noches. Además, esa edición contará con la coordinación de Andrés Ramírez.