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Repretel se despidió con emotivo mensaje de colaborador que fue ‘pieza clave’ del canal

El trabajador laboró durante 27 años en la empresa televisiva

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Por Jessica Rojas Ch.
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Repretel le dedicó una sentida despedida a uno de sus más queridos colaboradores. El adiós lo publicaron en redes sociales y en una nota en su sitio web. (Archivo)







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RepretelFernando Montero
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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