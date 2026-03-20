Repretel se despidió con emotivo mensaje de colaborador que fue ‘pieza clave’ del canal

Repretel le dedicó una sentida despedida a uno de sus más queridos colaboradores. El adiós lo publicaron en redes sociales y en una nota en su sitio web.

Repretel dedicó un sentido mensaje de agradecimiento y despedida a uno de sus más queridos colaboradores, quien dedicó 27 años de su vida a trabajar en la empresa televisiva.

En redes sociales y también en su página web, Repretel le dijo adiós a Fernando Montero, quien, según detalló la empresa, desempeñó una labor vital que muchas veces pasó inadvertida para el público: el manejo del sonido en televisión.

Montero, quien se acogió a su pensión, dejó una huella imborrable en sus compañeros de trabajo. “Se convirtió en una pieza clave dentro del equipo técnico, aportando su experiencia y compromiso en cada transmisión”, publicó Repretel en una amplia nota web en la que reconoció el aporte del trabajador.

El sonidista fue el encargado de todo lo relacionado con audio en espacios como Noticias Repretel, agregó la compañía.

“Su trabajo permitió que cada detalle sonoro saliera al aire correctamente, contribuyendo directamente a la calidad de los contenidos informativos”, agregaron en la nota, que acompañaron con varias fotografías de la emotiva despedida.