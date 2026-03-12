Repretel mueve sus fichas y traerá de vuelta a los deportes a uno de sus pesos pesados

Eric Gassmann, exdirector de Exa FM anunció que dejó su cargo en la emisora el miércoles.

El periodista Eric Gassmann, director de Exa FM Costa Rica durante más de una década, anunció su salida de la emisora para incorporarse al equipo de Deportes Repretel, donde retomará de lleno su faceta como periodista deportivo.

La decisión marca el cierre de un ciclo de 13 años al frente de una de las radios más escuchadas del país.

En una publicación acompañada de un collage de fotos en las redes de Exa FM, Gassmann contó que este mes de marzo pone “punto final” a su paso por la emisora, a la que llegó en 2013. “Fueron 13 años… lo mejor de mi vida”, escribió al describir lo que significó dirigir la frecuencia.

El comunicador recordó que llegó a Exa FM con apenas 23 años y sin experiencia previa en radio, y destacó la confianza que le dio Hernán Azofeifa al ponerlo al frente de la emisora.

A él le dedicó un agradecimiento especial: señaló que le entregaron “la número uno” y que hoy puede decir con orgullo que la devuelve “mejor de como me la entregaron”.

También tuvo palabras para sus compañeros de cabina, locutores, djs, músicos, promotores y productores que pasaron por la emisora en este tiempo, asegurando que todos marcaron momentos importantes en su vida profesional y personal.

A los oyentes, tanto a los que conoció como a los que no, les agradeció por disfrutar de todo lo que pudo ofrecerles durante estos años.

Un cambio de rumbo dentro de casa

Lejos de tratarse de un rompimiento con el grupo, Gassmann aclaró que su nuevo reto se mantiene “dentro de casa”, ya que su destino es Deportes Repretel, la división deportiva del mismo conglomerado mediático donde ha trabajado en distintos proyectos desde hace años.

“Estoy muy feliz de contarles ahora dónde voy a estar y lo que más me emociona es que es dentro de casa… Por lo pronto, hasta luego Exa, ha sido un placer y siempre te voy a llevar en mi corazón”, expresó.

En otra imagen, ya desde su nuevo puesto, resumió esta etapa como “nuevos aires, nuevos comienzos”.

“Estoy muy contento de iniciar (y regresar) a los deportes. Siempre en mi casa Repretel. Con todo el corazón y las ganas, vamos a iniciar esta aventura. Muchas gracias a todos los que confiaron en mí y vamos a darle con todo”, escribió, confirmando así su regreso formal a la cobertura deportiva.

Regreso a un viejo conocido: los deportes

Más allá de la radio musical, Gassmann tiene una trayectoria sólida en el periodismo deportivo, que incluye trabajo en Repretel y en espacios como 120 Minutos, de Radio Monumental y Canal 11, donde ha sido panelista y analista de fútbol.

Además, ha combinado su rol como director de Exa FM con la docencia universitaria y la producción audiovisual en distintos proyectos.

En 2025, su nombre volvió a sonar con fuerza en la crónica deportiva al participar en coberturas y proyectos especiales ligados a la Selección Nacional.

Ahora, su incorporación a Deportes Repretel le permitirá enfocarse nuevamente en esta área, en un momento en el que el fútbol y otras disciplinas deportivas mantienen una alta demanda de contenidos y análisis en el país.

En su mensaje de despedida, el periodista no dejó de lado el plano personal y agradeció a su esposa, familia y amigos por acompañarlo de cerca durante este “viaje” en Exa FM. “Me llevo grandes amigos”, sintetizó sobre los lazos que construyó a lo largo de estos 13 años.