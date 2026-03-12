Viva

Repretel mueve sus fichas y traerá de vuelta a los deportes a uno de sus pesos pesados

El comunicador, que acaba de renunciar como director de la emisora Exa FM, fue en el pasado protagonista de ’120 minutos’, de Monumental

Por Fátima Jiménez y Jessica Rojas Ch.
Eric Gassmann
Eric Gassmann, exdirector de Exa FM anunció que dejó su cargo en la emisora el miércoles. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)







