Viva

Periodista de Repretel y su esposa comparten devastadora noticia: ‘Se confirmó lo que más temíamos’

La esposa del comunicador dio un mensaje de apoyo para quienes atraviesan una situación similar

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Repretel, televisora de La Uruca, logo
Diego Chinchilla ,de Repretel, y su esposa Katherine Hidalgo, compartieron la noticia relacionada a su embarazo en un emotivo video junto a sus familiares. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelDiego ChinchillaKatherine Hidalgo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.