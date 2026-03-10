Periodista de Repretel y su esposa comparten devastadora noticia: ‘Se confirmó lo que más temíamos’

El periodista de Repretel Diego Chinchilla y su esposa Katherine Hidalgo compartieron una desgarradora noticia este lunes 10 de marzo: perdieron al bebé que estaban esperando.
La comunicadora dio a conocer la noticia a través de un video publicado en redes sociales, donde se observa a la pareja dando la emocionante noticia del embarazo a algunos de sus familiares.
“En diciembre del 2025 nos dimos cuenta que íbamos a ser papás. Cualquiera que fuera cercano a nosotros conocía lo mucho que anhelamos y soñamos este momento”, escribió Hidalgo junto al video.
Según relató, fueron dos meses llenos de alegría, emoción y planes a futuro, que de pronto se transformaron en incertidumbre, miedo y dudas.“Varias visitas al hospital para chequeos y exámenes de sangre. Hasta que finalmente, un día se confirmó lo que más temíamos: perder a nuestro bebé“, agregó.
Katherine explicó que este ha sido uno de los procesos emocionales más difíciles que han vivido como pareja y como familia. La pérdida, dijo, les ha dejado un vacío profundo, un duelo por una vida que no pudieron conocer ni tocar.
La culpa, al pensar que pudieron haber hecho algo mal, también ha estado presente.
“Emma: no pudimos tenerte en nuestros brazos, tu vida fue fugaz pero demasiado significativa para estos papitos que te aman inmensamente”, expresó conmovida.
Hidalgo agradeció a su bebé por darles fuerza para arriesgarse a cumplir sueños que antes consideraban imposibles.
Finalmente, compartió un mensaje de apoyo a otros padres que han pasado por una pérdida gestacional, recordándoles que el dolor y el duelo que experimentan son completamente válidos y que no deben sentirse culpables, ya que muchos abortos espontáneos se deben a causas biológicas, como anomalías cromosómicas en el embrión.
Katherine señaló que decidió hacer pública su historia para acompañar y consolar a otras familias que viven este tipo de situaciones en silencio. “Si nuestro testimonio logra brindar paz a alguien, sentiremos que nuestra bebé Emma dejó una huella significativa”, concluyó.