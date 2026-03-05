Presentadora de ‘Noticias Repretel’ confiesa su secreto mejor guardado para salir en vivo sin errores

Charlyn López, presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias Repretel, dio a conocer uno de los secretos que le permite desempeñarse con propiedad cuando le corresponde colocarse frente a la cámara sin conocer muy bien algunos nombres que debe mencionar en vivo.
La comunicadora confesó que utiliza trucos para no olvidar términos complejos y que recibe apoyo constante de su equipo de producción.
“Vean cuando el equipo se pone la camiseta... Yo vi Game of thrones, pero no me acuerdo bien de los nombres porque fue hace rato, y Gabito dice que, para que no se me olvide cuando estoy presentando la nota, me pone el nombre pegado al prompter”, relató en uno de sus videos.
En esas ocasiones, los equipos de producción detrás de cámaras se convierten en los asistentes perfectos. López reveló que ella no utiliza habitualmente el prompter —máquina donde los presentadores leen el texto de las noticias—; sin embargo, cuenta con personas dentro del set que siempre colaboran cuando requiere apoyo técnico.