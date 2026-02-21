Charlyn López, de Repretel, vivió un bochornoso momento al aire: vea el error que no le perdonaron sus compañeros

Charlyn López, presentadora de Repretel, tuvo un desliz ante un juego de trivia en 'Giros'.

Cualquiera puede equivocarse en vivo. Prueba reciente de ello la ofreció Charlyn López, presentadora del programa Giros, quien falló una trivia de paleontología mientras estaba al aire en Canal 6.

Durante el segmento El que sabe, sabe, a cargo del periodista Cristian Tristán, Charlyn eligió una respuesta que provocó carcajadas en el set.

Ante la pregunta “¿Los colmillos del mastodonte servían principalmente para…?”, la exreina de belleza se inclinó por la opción “para nadar”. Las alternativas restantes eran “para defenderse” y “para escarbar y alimentarse”, siendo esta última la correcta.

Ante la reacción de sus compañeros Rafael Pérez y Maricrís Rodríguez, quienes estallaron en risas, Charlyn intentó justificar el desliz y afirmó que alguien le “sopló” la respuesta detrás de cámaras.

Al cierre del segmento, transmitido el viernes 20 de febrero, Pérez, quien sí acertó la trivia, bromeó con que a su colega la “embarcaron”.

Más tarde, Castro salió a la defensa de Charlyn, al asegurar que respondió sin haber leído todas las opciones.

Charlyn López se equivocó al aire en Canal 6