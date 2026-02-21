Viva

Charlyn López, de Repretel, vivió un bochornoso momento al aire: vea el error que no le perdonaron sus compañeros

Al equivocarse en una trivia, la presentadora y reina de belleza desató carcajadas en el set de Canal 6.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Charlyn López
Charlyn López, presentadora de Repretel, tuvo un desliz ante un juego de trivia en 'Giros'. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Charlyn LópezRepretel
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.