Viva

Rafa Pérez frenó en seco a compañera de ‘Giros’ por una inesperada razón: estó fue lo que pasó

El presentador de Repretel le pidió que no hiciera lo que tenía pensado

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Rafa Pérez
Rafa Pérez es actual novio de la Miss Universo Costa Rica, Mahyla Roth. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelRafa Pérez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.