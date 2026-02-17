Rafa Pérez frenó en seco a compañera de ‘Giros’ por una inesperada razón: estó fue lo que pasó

El presentador de Giros de Repretel, Rafa Pérez, pasó de las risas al regaño hacia una de sus compañeras en un video publicado en sus redes sociales, ya que, en este caso, Charlyn Corral casi hace algo que al conductor no le gustó para nada.

En la imagen se muestra a Corral barriendo lo que parece ser el set, mientras sus compañeros la molestan diciéndole: “Así me gusta, Esperancita”, en honor a un audio muy viral sobre una mujer que hace quehaceres domésticos.

Ella, entre risas, continuó barriendo, pero casi le pasa la escoba a los pies del presentador, por lo que él, de inmediato, le pidió que no lo hiciera. “No, los pies no, Charlyn; los pies no”, le gritó.

La creencia popular es que si a alguien le barren los pies no se podrá casar, y parece ser algo que Pérez no quiere que pase.

El presentador de canal 6 está muy enamorado, pues su novia es la mujer que ostenta el título de la más bella de Costa Rica, Mahyla Roth, Miss Universo 2025. Sin embargo, aún no se conoce que exista anillo o indicios más allá de que pronto suenen las campanas de boda.