Repretel sigue con cambios en ‘Giros’: presentador quedó fuera del programa inesperadamente

Repretel hizo un cambio inesperado en Giros, uno de los programas estelares del canal, que se ha visto sacudido con varios movimientos este año. Ahora, uno de los presentadores quedó fuera del programa.

Se trata de Alejandro Coto, quien llegó a la revista matutina hace 3 meses y tuvo su último día en el espacio, el pasado viernes 28 de noviembre. Así lo confirmó a La Nación el propio Coto que, según reveló, pasó a ser ficha exclusiva de Deportes Repretel.

De acuerdo con el periodista, la televisora decidió cambiarlo de plaza debido a la cargada agenda que se viene en cuanto a cobertura deportiva. El comunicador retorna a la sección que fue su puerta de entrada al canal, del que forma parte desde hace tres años y medio.

“En Giros estaba muy contento, muy feliz, me gustaba bastante presentar; creo que fue un buen aprendizaje. Y en deportes ya estoy más adaptado, sé cómo se mueven las cosas, entonces estoy muy feliz”, comentó.

—Noticia en desarrollo